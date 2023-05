501 Day 2023: 150 éves a Levi’s 501-es!

1873. május 20-a történelmi nap volt: megszületett a farmer. Ezen a napon jegyeztetett be Levi Strauss és Jacob Davis elsőként amerikai szabadalmat a férfi munkanadrágok szegecsekkel való megerősítésére. Ez az amerikai vadnyugati munkások igényeinek megfelelő, kezdetben overálnak vagy derék overálnak nevezett szegecselt nadrág vált aztán az évtizedek során szimplán „farmerként” ismertté.

És milyen ismertté! Létezik néhány olyan ruhadarab, aminek kortól és helytől függetlenül állandó helye van divat univerzumában, de még a sima fehér póló, vagy a kis fekete ruha sincs olyan régóta velünk, mint a klasszikus Levi’s 501-es farmer. Szó szerint mindenki hordta már a nagy hatású zenészektől, politikusoktól és filmsztároktól kezdve a hozzánk hasonló hétköznapi emberekig, és most az 501-es farmer a 150-edig születésnapját ünnepli.

Annak ellenére, hogy másfél évszázad telt el az első megjelenése óta, az 501-es nem is lehetne frissebb. Rengeteg emlékezetes pillanat fűződik ehhez a nadrághoz, amik a világ leghíresebb farmerévé tették. Világszerte mindenki kedvence a kifutón vonuló hírességektől az utcán sétáló hétköznapi emberekig. Marlon Brando, Cindy Crawford, Debbie Harry, Cher, és Run DMC egyaránt viselték és ott látjuk a mai It görlökön is, mint a Hadid nővérek, Hailey Bieber, vagy Kaia Gerber.

Az évforduló emlékezetessé tételére a Levi’s idén egy sor különleges, illetve limitált kiadással lepte meg az 501-es rajongóit. A férfiaknak szóló 501 ’54-est a márka archívumában őrzött 1954-es darabok inspirálták, a nőknek tervezett kollekció pedig a márka első, kimondottan nőknek tervezett, a szokásosnál magasabb derekú és jobban szűkülő szárú 501-esére emlékeztető 501 ’81-essel bővül. Az idén megjelenő innovatív, új 501-es modelleknek köszönhetően a jövő arról szól, hogy az 501-es a következő 150 évben is a valaha készült egyik legtartósabb, legelőremutatóbb és legstílusosabb nadrág legyen.