15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a SPAR-nál 2022-ben

Az 1990-ben alapított, majd az első üzletét 1991-ben Tatán megnyitó SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2022.12.31-én 623 üzletet működtetett, s 14 ezer munkavállalójával hazánk egyik legnagyobb munkaadója. A hazai üzletlánc 2022-ben is folytatta üzlethálózata fejlesztését és korszerűsítését: a tavalyi esztendőben két új áruház épült, tizenegy pedig megújult. A beruházások összértéke elérte a 18,6 milliárd forintot. A SPAR online shop eddigi történetének legnagyobb bővülését mondhatja magáénak, de jelentős eredménynek számít a Regnum Húsüzemek technológiai fejlesztése és annak a huszonkét új terméknek a bevezetése, amely az üllői SPAR enjoy. convenience üzemből került a polcokra.

A SPAR Magyarország 2022.12.31-én 623 üzletet működtetett többféle áruháztípusban, ezek közül 248-at a franchise programja részeként.

Két új és tizenegy megújult üzlet

Szigetszentmiklóson és a budapesti Lurdy házban az együttesen több mint 1,6 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően két vadonatúj SPAR szupermarketet vehettek birtokukba tavaly a vásárlók. Az elmúlt esztendőben 11 üzlet is megújult, e beruházásokra 17 milliárd forintot költött a vállalat. A SPAR mind a zöldmezős beruházások, mind a felújítások terén kiemelt figyelmet fordít az üzemeltetés során keletkező káros környezeti hatások csökkentésre, s az energiahatékonyság növelésre, ezért az áruházak világítását LED-lámpák biztosítják, az üzletek zárásakor valamennyi világítótestet lekapcsolják, az épületek adottságait figyelembe véve pedig ahol lehet, ott napelemet szerelnek fel. A SPAR hat éve átállt a CO2-alapú hűtéstechnikákra, 2022-ben pedig elkészült az első ejektor-technológián alapuló ilyen rendszer, amely további 10 százalékos energiamegtakarítást eredményezett az érintett helyszíneken. A vállalat a parkolóval rendelkező áruházakban folyamatosan alakítja ki az elektromosautó-töltőállomásokat. A környezet megóvása érdekében tett lépések hatékonyságát jól mutatja, hogy a 2017. évi értékhez képest 2021-re már 49 százalékkal csökkent az áruházláncnál az üvegházhatású gázok kibocsátása, s ez a kedvező tendencia tavaly is folytatódott.

Tíz éves születésnapját ünnepelte a SPAR partner program

Tíz évvel ezelőtt nyílt meg az első SPAR partner franchise-üzlet Móron, s ma már 248 egység tartozik a franchise rendszerhez. Ezen belül 2022-ben 14 új taggal bővült a hálózat, tovább növelve a lehetőséget, hogy a hazai áruházlánc által kínált minőségi termékválaszték és magas szolgáltatási színvonal a kisebb településeken is elérhető legyen. Mára a teljes magyarországi SPAR-hálózat kiskereskedelmi forgalmának mintegy 10 százalékát bonyolítja a franchise-rendszer, az üzletág éves forgalma 103,1 milliárd forint volt 2022-ben.

Modern húsüzemek, szigorú tanúsítványok, fejlődő logisztika

A SPAR-hálózat saját bicskei és perbáli Regnum húsüzemeiben jelentős termékfejlesztések zajlottak 2022-ben, így újabb friss és feldolgozott hústermékekkel találkozhatnak a SPAR vásárlói. Mind a perbáli, mind a bicskei húsüzemben nagyszabású, a gyártási folyamatokat és a raktározást is érintő korszerűsítés történt az elmúlt évben. Mindkét gyártási helyszínen sikerrel zárultak azok az auditok, amelyek garantálják a magas minőségét és az élelmiszer-biztonságot. Huszonkét új kényelmi termékkel bővült a szintén szigorúan auditált üllői SPAR enjoy. convenience üzem választéka is, a hidegkonyhai készítményektől kezdve az akár teljes értékű ebédként is szolgáló szendvicsekig, készételekig terjed az új kínálat. Jelentős növekedést követően 2022-ben a bicskei Regnum húsüzem nettó forgalma 53,08 milliárd forint, a perbáli Regnum húsüzem nettó forgalma 8,06 milliárd forint, míg az üllői SPAR enjoy. convenience üzem nettó forgalma 2,7 milliárd forint volt.

A fejlesztések a logisztika és szállítmányozás terén is folytatódtak: 2022-ben a korábbi évet meghaladó mértékű, mintegy 4,3 milliárd forintnyi beruházási összeget fordított a vállalat e terület korszerűsítésére.

Díjak és szakmai elismerések a teljesítmény mögött

A SPAR 2022-ben tizennegyedik, az INTERSPAR pedig hetedik alkalommal szerepelt a Superbrands-díjazottak között, míg a kiváló hazai hústermékeket és -készítményeket jelölő Regnum márka másodszor kapta meg a rangos elismerést. „Az Év Boltja 2022” versenyen két SPAR és egy INTERSPAR is elnyerte a kitüntető címet, s ezúttal is a SPAR Magyarország érdemelte ki „Az év friss húsáru-kereskedője” címet.

A kereskedelmi láncok versenyében a vállalat nyerte „Az Év Szupermarket Üzletlánca 2022” és „Az Év Közönségdíjas Üzletlánca 2022” díjakat, valamint jogosulttá vált az „Az Év Kiskereskedője – RETAILER OF THE YEAR 2022” cím használatára. Az „Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja” versenyen - Jövő gazdasága kategóriában - megosztott első helyezést ért el a nagyvállalatok között a „SPAR a társadalomért – Hungaricool by SPAR és Régiók Kincsei programok” című pályázat, amely elnyerte a közönségdíjat is.

A Magyarországon működő kis- és nagyvállalatok munkahelyi sokszínűségét és nyitottságát értékelő, 2022-ben első alkalommal meghirdetett Open Minded Companies Award versenyen a „Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a SPAR Magyarországnál” pályázat „special mention” elismerésben részesült.

A SPAR Magyarország büszke rá, hogy elnök-ügyvezetője, Heiszler Gabriella átvehette Az év cégvezetője 2022 díjat, emellett az Európai Kereskedelem Napján a kereskedelemért végzett kimagasló, példamutató munkájáért dr. Nagy István agrárminiszter Klauzál Gábor Elismerő Oklevéllel tüntette ki.

Csepeli Szilviát, a 170-es SPAR áruház zöldségosztály-vezetőjét Magyar Kereskedelemért Nagydíjjal ismerték el, míg a Behaviour HR-magazin által harmadik alkalommal meghirdetett „Az év HR-vezetője” megmérettetésen a szakmai zsűri Szijjné Kállai Ildikónak, a SPAR Magyarország személyzetfejlesztési és HR-vezetőjének ítélte oda „Az év innovatív HR-vezetője” különdíjat. Németh Károly marketingvezető pedig Signature CEO díjat vehetett át a 2022-es Marketing & Media TOP 50 marketing-döntéshozó listájának és a Signature 40 top márkamenedzseri listájának eredményei alapján.

Határon átívelő saját márkás termékek

Bevezetése, vagyis 1997 óta mind nagyobb népszerűségnek örvendenek a kiváló ár-érték arányú SPAR márkatermékek, amelyek köre tavaly mintegy 10%-kal bővült, s e kategória immár egyharmadát adja a teljes áruházi forgalomnak. A kiváló minőséget és kedvező árat jelentő árucikkek egy részét 2022 júniusától a határainkon túli vásárlók is megismerhetik, a SPAR Szlovénia ugyanis szárazárut és mélyhűtött saját márkás termékeket importál Magyarországról.

Megbecsült munkavállalók

A SPAR számára kiemelten fontos, hogy versenyképes juttatásokat biztosítson munkavállalóinak. Ennek jegyében 2022-ben is folytatódott a SPAR Hűségprogram, s továbbra is elérhető volt a jubileumi és a SZÉP-kártya-juttatás rendszere, emellett a gépkocsival történő munkába járás költségét a törvényben meghatározott 15 Ft/km helyett 35 Ft/km díj megfizetésével térítette meg a vállalat.

Az új belépők sikeres beilleszkedésének kulcsa a SPAR Magyarországnál a 2018-ban bevezetett betanító mentorprogram, de bővültek a vezetőképző programok, és az utánpótlásprogramok is. A SPAR Magyarország több mint hét éve fogad duális képzésben részt vevő hallgatókat számos hazai egyetemről, s jelenleg is 42 fő, a kereskedelem és marketing, pénzügy, illetve élelmiszermérnök alap- és mesterképzésen tanuló diák segíti a vállalat munkáját. A családbarát SPAR évről-évre segítséget nyújt a nyári gyerekfelügyelethez is: a SPAR Gyermektáborokban 2022-ben több mint háromszázan vettek részt.

Tettekkel óvni a Földet

Kevesebb csomagolással, az egyszer használatos műanyag zacskók kivezetésével, az üzletek modernizálásával és a szelektív hulladékgyűjtés támogatásával az áruházlánc 2022-ben is aktív szerepet vállalt a környezet megóvásában.

A papír és műanyag szelektálása terén a kezdeti 46%-os újrahasznosítási arány több mint 70%-ra nőtt. A tálcás hústermékek csomagolásához tavaly 13,5 tonnával kevesebb műanyagot használt fel az áruházlánc, mint korábban, a vékonyabb raklapcsomagoló fólia bevezetésével pedig évente további 84 tonnával csökkentette a felhasznált műanyagok mennyiségét. Tavaly augusztustól valamennyi áruház zöldség- és gyümölcsosztálya csak biológiailag lebomló zacskókat kínál, ennek köszönhetően évente mintegy 450 tonnával kevesebb műanyagot használ fel a vállalat.

Országszerte már 80 SPAR üzletnél található olyan gyűjtőpont, ahol leadható a használt sütőolaj, amelyet korszerű technológiával újrahasznosítanak, s biodízel üzemanyag készül belőle. A PET/alu, a használt elemek, és a papír- és üvegalapú hulladékok elhelyezésére is lehetőséget biztosít az áruházlánc, valamint alumíniumdoboz- és üvegvisszaváltó automaták is üzemelnek az ország számos pontján. A vásárlók 2022-től már online térkép segítségével, a www.sparafenntarthatojovoert.hu/szelektiv-hulladek oldalon kereshetik meg, hogy hol találhatók hozzájuk legközelebb speciális hulladékgyűjtő szigetek.

A SPAR Magyarország és a Munch ételmentő online platform közötti együttműködés révén a vásárlók kedvezményes áron juthatnak jó minőségű élelmiszerekhez, s egyben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél kevesebb étel kerüljön a szemétbe. A szolgáltatást 2022 novemberétől Budapest 11. kerületében, Szegeden és Hódmezővásárhelyen, összesen 19 SPAR szupermarketben és két INTERSPAR hipermarketben tesztelte a vállalat.

Segítő kéz a bajban lévőknek

Mancs a bajban! néven második alkalommal szervezett állateledel-gyűjtő kampányt 2022-ben a SPAR Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány: a kutyáknak több mint 10 000 kilogramm száraz tápot, 3500 doboz konzervet, a cicáknak pedig több mint 1700 kilogramm száraz tápot, 2700 doboz konzervet, 4400 csomag alutasakos eledelt és 1400 kilogramm macskaalmot gyűjtöttek. Az üzletlánc több mint tíz éve segíti a hazai menhelyek, állat- és vadasparkok munkáját az áruházakban feleslegessé váló, kereskedelmi forgalomból kivont termékek felajánlásával.

Nehéz sorsú gyerekek táborozását segítette az áruházlánc és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legújabb közös kezdeményezése, a „Minden Doboz Visszajár”, amelynek keretében a visszaváltott alumíniumdobozok árát adományozásra fordíthatták a vásárlók.

Nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek iskolakezdését támogathatták a vásárlók az Adni Öröm! nyári tanszergyűjtő kampányának keretében, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal összefogva indított el az üzletlánc. Az adományok segítségével tavaly közel 1500 gyermek kezdhette új tanszerekkel, tornafelszereléssel és a tanuláshoz szükséges egyéb eszközökkel a tanévet.

830 hazai település csaknem 18 000 magyar és 89 ország kétezernél is több külföldi futója vett részt 2022 októberében a 37. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon, amelynek 2008 óta a vállalat a névadó főszponzora. A kétnapos futófesztiválhoz jótékonysági akciók is kapcsolódtak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen karácsony előtt immár 26. alkalommal szerveztek tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulóknak: a felajánlott tartós élelmiszerekből és az ajándékkártyák révén befolyt pénzösszegből 19 500 ajándékcsomag készülhetett el, amelyeket a nehéz körülmények között élők még az ünnep előtt megkaptak.

Jótékony célokra 2022-ben több mint 244 millió forintot fordított a vállalat.

A hazai sör- és borkultúra, valamint a magyar termékek népszerűsítése

Az áruházlánc évek óta támogatja a hazai kisvállalkozásokat, köztük a kisüzemi sörfőzdéket és a magyar bortermelőket. A SPAR-hálózat üzleteinek kínálatában egyre nagyobb választékban találhatók meg a magyar kézműves és kisüzemi sörök, valamint az igényes hazai borok. A SPAR részben e célok mentén támogatja a Belvárosi Sörfesztivált és a Budapest Borfesztivált.

A gasztronómia terén 2022-ben is tovább folytatódott a SPAR Magyarország együttműködése Rácz Jenő séffel a Regnum Húsüzemek minőségi grillezett hústermékeinek, illetve Fördős Zével az egészségtudatos kényelmi ételek népszerűsítéséért.

A SPAR Magyarország üzleti filozófiájának alappillére a hazai termelők támogatása. A Hungaricool by SPAR termékversenyt ennek jegyében 2022-ben immár negyedszer rendezték meg. Folytatódott a 2021-ben elindított Régiók Kincsei program is, amelynek célja, hogy a helyben termelt élelmiszer a lehető legrövidebb úton és a leggyorsabban juthasson el a fogyasztókhoz.

Tudatos vásárlás, hűségakciók

A SPAR számára a vásárlók magas színvonalú kiszolgálása legalább annyira fontos, mint az, hogy bevásárlásaikat a lehető legkedvezőbb áron tudják megtervezni: ezt a célt szolgálja a SPAR Akcióterv, amely jelentős összegű megtakarítást tesz lehetővé. A sárga és piros árcímkés termékek, az Árstop extra kampány, a MySPAR mobilapplikáció és a SuperShop kártya révén egyes termékek jelentősen olcsóbban vásárolhatók meg.

Négy hűségakcióval jelentkezett 2022-ben a SPAR: a KitchenAid Bakeware sütőedényeket, a Huawei okosórákat, az American Tourister táskákat, valamint a De’Longhi kávéfőző gépeket és kiegészítőket a pontgyűjtést követően jelentős kedvezményekkel szerezhették be a vásárlók.