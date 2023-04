A farmerek háza táján mindig pont annyira változnak a trendek, hogy érdemes róluk szót ejteni, de szerencsére nem kell komolyabban átrendezned a fejedben lévő outfitterveket.

A 2000-es éveknek olyan jól sikerült tavaly beépülnie stílusirányzatok közé, hogy nem szívesen fordítanak még hátat nekünk egy jó ideig, inkább még több nyomot hagynak az újhullámos irányzatok között. Ez alól természetesem nem kivételek a farmerek sem, amik az ezredforduló ikonikus ismertetőjegyei mellett, azért a '70-es, '80-as és '90-es évek ötleteiből is magukon tartanak még egy-kettőt. Ebből kifolyólag pedig már most tavasszal is egy olyan széles paletta áll a rendelkezésünkre, hogy aligha lehetne bármelyik darabjával is nagyot hibázni! És ami a legjobb, akadnak a kínálatban olyan filléres darabok, amikre nem is kell sokat áldoznod a divat oltárán!

Kattints tovább és mutatunk is 10 farmert 15 ezer forint alatt, amit érdemes beszerezni ebben a szezonban!

És ha már tuti vételeknél tartunk, ezt láttad már?

Az InStyle magazin írása.