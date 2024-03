Amikor a való életben is bejön a happy end: 10 sztárpár, akik egy film forgatásán szerettek egymásba

Fall in love, mondja az angol, mikor szerelmesek leszünk valakibe. Szerelembe esni, a kifejezés nem is lehetne találóbb. De bizony van az úgy, hogy az a bizonyos esés nem egy átlagos hétköznapon, hanem egy munka során következik be, és különösen érdekessé teszi a történetet, ha az a bizonyos munka többszáz kíváncsi szempár előtt történik.

Akiknek nincs szükség papírra a boldogsághoz

Goldie Hawn első férje is a filmek világából érkezett, Gus Trikonis rendezővel hét évig éltek együtt. A színésznő másodszor is újraházasodott, Bill Hudson humoristához ment hozzá, akitől két gyermeke született, Olivér és Kate Hudson (nem véletlenül ismerős a név, később mindkét gyermekükből színész lett). Élete szerelmét, Kurt Russelt is egy film forgatása közben ismerte meg 1966-ban, de csak az 1983-as Második műszak című film forgatásán találtak igazán egymásra. Több mint negyven éve vannak együtt, egy fiuk (Wyatt Russell) született, de sosem házasodtak össze, és a jövőben sem tervezik.

forrás: Getty Images / Frazer Harrison / Staff Goldie Hawn és Kurt Russel házasság nélkül is már több mint negyven éve boldogok.

Amikor nem az első házasságban találod meg az igazit

Tom Hanks Samantha Lewes színésznő férje volt, két gyermekük született, de kapcsolatuk 1985-ben véget ért. Hanks pár évvel később ismerkedett meg Rita Wilson színésznővel az Önkéntesek című film forgatásán. A sztárpár azóta is együtt van, két közös gyermekük született, Chet és Truman.

Akik huszonéves korukban találták meg az igazit

Biztosan emlékeztek még az 1990-es évek legnagyobb tini csillagaira, Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. párosára, akik a Tudom mit tettél tavaly nyáron című film forgatásán ismerkedtek meg egymással 1997-ben. A film forgatása közben mindketten érezték, hogy a köztük lévő kapcsolat több egy szerepnél, de csak három évvel később kezdtek el randizni, majd két éven belül eljegyezték egymást és összeházasodtak. Több filmben játszottak együtt, és kapcsolatukból egy lányuk és fiuk született.

