Az ünnepi szezon kincsei: 10 ruha karácsonyra 10 ezer forint alatt

Nyakunkon a karácsony és amíg próbáljuk nagy hirtelenjében feldolgozni azt, hogy ismét eltelt egy év, és ismét minden az ünnep szellemébe burkolózik, addig hajlamosak vagyunk kifutni a saját időnkből, azaz egészen pontosan azon percekből, amiket magunknak és az idei évre tervezett ünnepi outfitjeinkre szentelnénk.

A csillogás mondanunk sem kell, hogy ezúttal is kiemelt szerepet kap majd, de emellett azért bőven akadnak olyan színében vagy textúrájában is az ünnepi időszakba simuló darabok, amik megérnek egy próbát. Ahogy eddig úgy most is megpróbáltunk olyan ruhákat felvenni az ötletek közé, amik jól alkalmazkodnak más stílusokhoz is, így akár karácsony után is bevetheted őket, és alapjaiban nézve akár időtállók is lehetnek, a pénztárcakímélő tulajdonságukról nem is beszélve.

Kattints tovább és mutatjuk is azokat a ruhákat, amik karácsonyra több mint tökéletesek lehetnek!

Az ünnepek során pedig egy harisnya bármilyen ruha mellé tökéletes választás lehet!

