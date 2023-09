Erősebb lesz a WiFi otthonodban, ha ezt a 7 dolgot távol tartod a routertől!

Ma már nem kell hosszú zsinórral ülni a gép előtt, hogy használjuk az internetet. A routerek olyan jelek küldésével kötik össze eszközeinket az internettel, amelyek a telefonok, laptopok és táblagépek közötti adatforgalmat irányítják, így könnyedén és kényelmesen böngészhetünk szinte bárhol. Amikor a jeleik blokkolódnak vagy megszakadnak, rossz Wi-Fi-t tapasztalunk. Ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy hogyan érdemes elhelyezni a routert a lakásban.

A víz hatalma

A nagy víztartályok (például, ha az eszköz a konyhádban van és ballonos vízadagolót használsz) problémát jelenthetnek, ha a router közelében vannak, mert elnyelik a rádiófrekvenciákat. Ha esik az eső, ez a probléma az otthonon kívüli jelek szempontjából is fontos, ahogyan azt a tudósok is kifejtették a The Conversationnek: „A vezeték nélküli jeleket az otthonon vagy épületen kívül befolyásolhatja az eső, mivel a vízcseppek részben elnyelhetik a jelet, ami alacsonyabb szintű lefedettséget eredményez."

Tükör

Ha a router helye egy nagy tükör mellett van, előfordulhat, hogy az általa kibocsátott jelek elterelődnek, mivel visszaverődnek a felületéről. Ez jel nélküli zónákat hozhat létre otthonodban. Az ilyen területeken az eszközök nem tudnak csatlakozni a routerhez, még akkor sem, ha a közelében vannak.

Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütők megzavarhatják a Wi-Fi jelet a szerkezet által kibocsátott kis mennyiségű sugárzás miatt. A frekvencia, amelyen működnek, 2,4 GHz, megegyezik a Wi-Fi-vel, ezért használata átmenetileg megszakíthatja a kapcsolatot bizonyos eszközökön.

Nagy tárgyak

A routertől érkező jel nagy bravúr a technológiai innovációban, de sajnos könnyen meghiúsítják az akadályok. A rádióhullámok sokkal rövidebbek, mint a rádióadásnál használtak, így elég gyorsan veszítenek erejükből, ezért ha a router és az eszközök között tiszta utat biztosítjuk, sokkal erősebb lesz a jelünk. Röviden: ne tedd a kanapé mögé a szerkentyűt!

Vezeték nélküli telefonok

A mai világban furcsának tűnhet, de néhány embernek van vezeték nélküli otthoni telefonja. Ezek a eszközök körülbelül ugyanazon a frekvencián működnek, mint a Wi-Fi routerek, így ha egymás mellé helyezzük a két eszközt, lassú kapcsolatot és interferenciát tapasztalhatunk.

Bluetooth eszközök

Hasonlóképpen bármi Bluetooth-szal működő eszköz, például a vezeték nélküli fejhallgató vagy a hangszóró is akadályozhatja a Wi-Fi jeleket. A közelség ismét kulcsfontosságú, mivel a zavarok annál rosszabbak, minél közelebb vannak a routerhez.

Elektronikus eszközök

Érdemes a routert olyan helyre tenni, ahol távol van a legtöbb elektronikus eszköztől, például bébiőrtől vagy fénycsöves lámpáktól, ugyanis ezek olyan frekvenciát bocsáthatnak ki, amelyek akadályozhatják a WiFi megfelelő működését.

Az akadozó Wi-Fi frusztráló lehet, de a router megfelelő otthoni elrendezése nagy változást hozhat a kapcsolat minőségében.

