Viszketés odalent? Ez a 3 leggyakoribb oka a kellemetlen jelenségnek

Tudod, mi zavaróbb a hüvelyviszketésnél? Nos az, ha nem tudod, mi válthatja ki azt. Bár valóban jelentkezhet olyan komoly betegségek tüneteként, mint a szexuális úton terjedő fertőzések, illetve a szeméremtestrák, azért általában ennél kevésbé súlyos problémák állnak a jelenség hátterében, mint például a bőrirritáció vagy a mindennapok feszültsége is. A stressz ugyanis gyengíti az immunrendszert, azaz a kortizol szintjének emelkedése növeli a fertőzések kockázatát – így a hüvelyi fertőzésekét is.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb utánajárj, pontosan mivel is nézel szembe. Összegyűjtöttük neked, hogy mik a leggyakoribb okok, amelyek miatt viszketést tapasztalhatsz odalent, azonban fontos, hogy szakemberhez fordulj a tüneteiddel! Ne szégyelld, ha segítséget kell kérned, hiszen a hüvelyviszketés nagyon gyakori: a nőgyógyászok szerint a nők többsége élete során legalább egyszer megtapasztalja azt.

forrás: PR

A viszketés oka: allergiás reakció

Éppen újfajta öblítőszerre váltottál, esetleg olyan habfürdőbe csobbantál egy nehéz nap után, amit korábban még nem próbáltál? Elképzelhető, hogy súlyos, azaz viszkető árat fizetsz ezért. A kontakt dermatitis elnevezésű allergiás reakciót ugyanis akár a mosószerek, akár egy parfüm, de a tisztasági betétek, a tamponok az illatosított WC-papírok, a tusfürdők, a szappanok, a testápolók, az óvszerek, illetve a síkosítók is kiválthatják és a bőrgyulladás viszketés mellett duzzanattal, továbbá kipirosodással is járhat. Gondold át, milyen termékeket használtál a közelmúltban, amelyek érintkezhettek a nemi szerveddel és válts belőlük hipoallergén verzióra! Sőt, a fehérneműid anyagösszetételére is figyelned kell: ha lehet, maradj a pamutnál!





A viszketés oka: bőrbetegség

Sajnos az ekcéma és a pikkelysömör a nemi szerveidet sem kíméli: kiütések, hámló, vörös foltok jelenhetnek meg a hüvely körüli bőrön, a szeméremtesteden miatta, továbbá viszketést is okozhatnak. A jó hír az, hogy mindkét probléma kezelhető, viszont ehhez mindenképpen a szakember segítségét kell kérned.

A viszketés oka: hüvelygomba

A hüvelygomba megjelenésea hüvely hasznos baktériumflórájának felborulásához köthető: ez megtörténhet egy stresszel teli időszak következményeként de antibiotikumos kezelés vagy nem megfelelően szellőző alsónemű viselése miatt, és együttlét után is. Ebben az esetben a , sűrű, fehér színű, túróra emlékeztető folyás lehet árulkodó jel amit többnyire igen erőteljes viszketés kísér. Mindennek azonban könnyedén búcsúz inthetünk a Canesten Kombi Uno hüvelykapszula és krémmel, amivel két terméket kapsz egy dobozban. Nem csak hogy enyhítheted velük a hüvelygomba kellemetlen tüneteit, de el is pusztítod vele a gombát.

A Canesten Kombi Uno lágy hüvelykapszula és krém vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: klotrimazol. Forgalmazza: Bayer Hungária Kft. Budapest 1117 Dombóvári út 26.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐROVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

De nem minden folyás hüvelygomba!

Ugyan a reflektorfény általában a hüvelygombára irányul, jó, ha észben tartjuk, hogy a leggyakoribb női intimfertőzés a bakteriális vaginózis. A természetes hüvelyi környezet felborulása, azaz a „rossz” baktériumok túlszaporodása és a hüvely pH-jának megváltozása okozza ezt a problémát, ami híg, szürkésfehér folyással és erős, halra emlékeztető szaggal jár.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.