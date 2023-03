Az ital, amit sosem tudsz majd visszautasítani - Ismerd meg a VID varázsát!

Meséljetek kérlek a termékről mi ez pontosan?

A Vid a világ első kávé felhasználásával készült borkoktélja, melyet szénsavbuborékok tesznek még üdítően pezsgősebbé. A VID 6.2% -os alkoholtartalommal rendelkezik és 62mg/l koffeintartalma van, amely bőven a normális értékhatáron belül mozog és akár este is fogyasztható azok számára akik, nem érzékenyek nagyon a koffeinre. Ugyanakkor már dolgozunk a koffeinmentes változaton. 100 ml termék egyébként 5,4 gramm cukrot tartalmaz. A VID készítése során kidolgozott metódus lehetővé teszi, hogy a borban lévő tanninok és a kávéban lévő csersavak tökéletes találkozása harmonikus jelleget kölcsönöz az italnak, ezáltal állandó jelleget biztosít akkor is, ha a bor és a kávé is évjáratonként változik. A készítés során csak természetes összetevőket használunk fel, termékünk vegán és gluténmentes.

forrás: VID

Honnan jött az ötlet? Milyen ízvilágot képzeljünk el pontosan?

Személyes tapasztalatunk, hogy rengetegen szeretik a kávét és a bort is. Az emberek minimum 70 százaléka reggel kávéval indítja a napot, este pedig egy céges vacsorán, meghitt romantikus eseményen vagy akár egy baráti összejövetelen szívesen fogyaszt bort. Ebből a felvetésből kiindulva született az az ötlet a fejünkben, hogy ezt a két terméket összedolgozzuk. Több éves kísérletezgetés után egy több lépcsős eljárással megalkottuk az italunkat. Különleges íz kombinációja lehetőséget nyújt, hogy mindenki megtalálja benne kedvenc részét, akár az édes, savanykás vagy kesernyés ízvilágokat favorizálja.

forrás: VID

Nem mellesleg hogyan és milyen formában fogyasszuk?

A VID felhasználási módjai szerteágazóak. A sör felhasználási módjait és a borfogyasztás kellemes szokásait egyaránt magában hordozza: fogyaszthatjuk jól behűtve kisüveges vagy csapolt formában egy buli vagy fesztivál alkalmával, kellemes pincehideg hőmérsékleten húsokhoz, salátákhoz, desszertekhez is. Alkalmazhatjuk koktélalapként, karakteres ízvilága miatt szimbiózisban van több röviditallal is azonban nem tolakodó és teljes egészet alkot a belőle készült italokkal.

Mik a terveitek a jövőre nézve?

A VID készítése során kidolgozott metódus sok oldalú, több alacsonyabb és magasabb alkoholtartalmú koktélalap elkészítésére is alkalmas, melyet a jövőben szeretnénk egy brand alá vonni. Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék termékünket és ezáltal adhassunk egy feelinget az embereknek. Ennek következtében egyre több rendezvényen vagyunk ott, hogy megismertethessük az emberekkel a VID-et és az a tapasztalatunk, hogy az emberek a kíváncsiság miatt nyitottak az újdonságra.

