Victoria Beckham nyilvánosan fikázta le férje öltözetét

Victoria Beckham hosszú évek óta ismert csalhatatlan stílusérzékéről, ám el kell ismerni, hogy amennyiben divatozásról van szó, férjének, nek sem kell a szomszédba mennie tanácsokért. Sőt, igazából a Beckham család minden tagja igazi trendszetternek számít a maga korosztályában, ám aki eddig azt hitte, hogy mindebben egyetlen ember, azaz Victoria keze van, az tévedett.

Úgy tűnik, Victoria Beckham nem szól bele szerettei öltözködésébe, ám ha hibát vétenek, akkor nem rest kifejteni a véleményét még akár nyilvánosan is. Legalábbis ez történt most, Daviddel legújabb közös fotójuk mellett, melyen a divatgurunál rendesen kiverte a biztosítékot férje cipőválasztása. De először is, íme a fotó!

Gaston kéri vissza a csizmáját!

Fűzte hozzá Victoria a fotóhoz. És hogy ki az a Gaston? Hát, A szépség és a szörnyeteg rosszfiúja, akinek csizmája tényleg eléggé hasonló ahhoz, amit David visel.

És még egyesek úgy tartják, hogy Victoriának nincs humora...

