Kopizd le a stílusát: Victoria Beckham erre a kötött együttesre esküszik

Egyik legutóbbi Instagram posztjában, a saját nevével fémjelzett brandje csíkos összeállításával mutatta be, hogy miként is lehet tökéletesen ötvözni a téli trendek és a kényelem fogalmát.

Az egykori Posh Spice a jól bevált klasszikus nadrágot egy elegáns midi szoknyára cserélte, amihez stílusosan egy magas sarkú csizmát húzott, az összhatás pedig kétségtelenül egyszerre izgalmas és nőies.

Mi a konklúzió? A pulcsik-szoknyák párosítása tény, hogy nem egy új keletű dolog, ám úgy tűnik még ebben a témában is lehet újat mutatni. Így bárhogy is döntesz idén télen, a kötött ruhák és nadrágok mellett, a kötött együttesekkel sem tudsz majd hibázni, hiszen nem csak szuper jól illeszkednek a hideg hónapokba, hanem még különlegesek is.

Már érett benned a gondolat, hogy ideje lenne valami új trendet kipróbálni 2020 telén? Kattints tovább és mutatunk is pár példát, amikre akár azonnal lecsaphatsz!

