Az utóbbi évek során gyakran találkoztunk a remake és reboot fogalmával, hiszen Hollywoodban mostanság egyre gyakrabban veszik elő a jól bevált történteket, hogy modernebb verzióban ismét bemutassák őket. Például a Bűbájos boszorkák rebootja megosztotta az eredeti szereplőket is, míg a Jumanji játékos folytatásai nagy sikert arattak, most pedig egy újabb közönségkedvenc került a porondra!

A True Blood 6 évvel ezelőtt fejeződött be, a vámpírsorozat pedig hatalmas siker volt akkoriban, így a The Hollywood Reporter forrásai szerint a készítők már dolgoznak a remake-n. Nem sokat árultak el a projektről (még a megerősítés is várat magára az HBO-tól), egyelőre csak annyit tudni, hogy a Riverdale és a Sabrina készítője dolgozik rajta rendezőként. Sőt, a True Blood eredeti írója, Alan Ball is csatlakozott producerként a csapathoz, ami arra utal, hogy az eredeti sorozat hangulata valamilyen szinten visszaköszönhet majd vissza a remake-ben.

Arról egyelőre még nincs infó, hogy az eredeti színészgárda visszatér-e, legalább egy kisebb szerep erejéig, de elnézve a korábbi remake sorozatok példáját, kicsi rá az esély.

