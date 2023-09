Hamarosan egy műsorban szerepel majd Tóth Gabi és Krausz Gábor: a csatorna minden eshetőségre felkészült

Augusztus elején szinte a semmiből jött a hír, miszerint és Krausz Gábor elválnak. Azóta több részletre is fény derült, egyebek között arra, hogy a séfnél lakik közös kislányuk, Hannaróza, pedig állítólagos új szerelmével már külföldön is járt nyaralni. Bár nem látunk a négy fal közé, az biztos, hogy viharos szakításról beszélünk, aminek okozója az énekesnő volt.

A történtek nem voltak hatással egyik fél karrierjére sem, sőt ősszel elindultak a TV2 sikerműsorai, amikben Gabi és Gábor is szerepelnek. Míg a Sztárban sztár leszek! adásaiban tűnik fel hétről hétre, amelynek hamarosan az élő adásait is láthatjuk, addig Krausz Gábor Dancing with the Starsban fog szerepeli, Mikes Anna oldalán.

Az élő show-k miatt természetesen elkerülhetetlen az a helyzet, hogy a két fél ne találkozzon, így a TV2 minden óvintézkedést elkövet annak érdekében, hogy a kellemetlenségeket a minimálisra csökkentse. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Story magazinnak a csatorna informátora, aki elmondta:

„Ilyenkor a csatorna legfeljebb két dolgot tehet: pártatlan marad és igyekszik minden eshetőségre felkészülni” - mondta, majd folytatta:

„Úgy tudom, arra például különösen figyelnek, hogy ne konfrontálódjanak a kollégák előtt, és lehetőség szerint más-más időpontban tartózkodjanak a székházban. Persze nyilván vannak és hamarosan lesznek is olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, hogy találkozzanak, ilyen például a két műsor keresztpromója, amikor a Dancing with the Stars-ban felvonultatják a Sztárban sztár leszek! zsűritagjait, de őket ismerve mindketten profin, személyes sérelmeiket félretéve fognak eleget tenni a kötelezettségeiknek.”

