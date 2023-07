Tóth Andi kiköpött mása a magyar influenszer - mintha ikrek lennének

Tóth Andi az egyik legnépszerűbb magyar híresség, Molnár Miléna pedig a Tiktok-ot hódította meg. De hogyan kapcsolódik össze a két gyönyörű nő sztorija?

Molnár Miléna Budapesttől néhány kilométerre egy farmon lakik és a vidéki életet mutatja be, annak szépségeiről és nehézségeiről is őszintén beszél videóiban, talán ezért is kedvelik elképesztően sokan. Na, és persze Eta tyúkja miatt, akinek Miléna karrierje során szinte önálló személyisége lett és saját rajongókkal is rendelkezik.

Az influenszer hobbija az állattartáson túl a kreatív fotók készítése. Korábban Gigi Hadid gyönyörű fotóját is újraalkotta, most pedig Tóth Andi került sorra. Miléna úgy döntött, újragondolja Tóth Andi vadóc fotóit, ami olyan jól sikerült, hogy elsőre sokan tényleg azt hitték, hogy Andi van a fotókon.

Miléna tökéletesen megragadta Tóth Andi vadóc stílusát, a frizura, smink, pózok, sőt még a tetoválások is egyeztek.

TikTok videójában arról is beszámolt, hogy egyáltalán nem volt egyszerű lekoppintani Andi fotóit, de szerintünk a végeredmény magáért beszél!

Mintha ikrek lennének (Az első fotón Miléna látható, a második fotón Tóth Andi)

A tehetséges influenszer részben saját magát fotózta, a folyamatról videót is közzétett:

