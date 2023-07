Tom Holland bevallotta, hogy alkoholista: „Nem tudtam leállni az ivással”

2016-ban, mindössze 20 évesen robbant be a köztudatba, ekkor jelent meg ugyanis először a filmvásznon, mint Pókember, méghozzá az Amerika Kapitány: Polgárháború című filmben. Ezután persze számtalan Marvel filmben szerepelt, és extra rövid idő alatt az egyik legsikeresebb fiatal hollywoodi színésszé nőtte ki magát.



A Pókember-filmek ráadásul a szerelmet is meghozták az életébe, nem is akárki személyében, hiszen a szuperhősök mozikban a szerelmét játszó Zendayával már 2021 óta alkotnak egy párt:

És mivel ot mindig is egy hihetetlenül vidám, vicces, felszabadult és problémamentes embernek láttuk, az egész világ meglepődött, amikor egy friss interjújában elárulta, hogy miért hagyott fel teljesen az ivással másfél évvel ezelőtt. A színész bevallotta, hogy alkohol problémái voltak, ezt pedig sokáig nem vallotta be magának:



„Alapvetően nagyon sokat tudtam inni, nem tudtam leállni, de ezzel sok brit van így... Úgy gondolom, hogy benne van a génjeimben az édesanyám családjának oldaláról. Ha valaki minden egyes nap megiszik egy sört, az már alkoholizmus... Először úgy voltam vele, hogy az ünnepi ivások miatt tartok egy száraz januárt. De mivel nagyon nehezemre esett, elkezdtem aggódni, hogy miért hiányzik ennyire az alkohol. Úgy döntöttem, hogy februárban sem iszom, ezzel akartam meggyőzni magamat, hogy nincs semmilyen problémám, de ez a hónap is baromira nehéz volt. Nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy igyak valamit, ez pedig megrémisztett. A száraz januárt végül júniusig toltam, akkorra viszont rájöttem, hogy sokkal jobban érzem magam. Több energiám lett, végre jól aludtam, a forgatásokon is jobban teljesítettem, jobban kezeltem a magánéleti problémáimat, mindenre kihatással volt. Úgyhogy azóta nem iszom, és boldogabb vagyok, mint valaha!”



A rajongók persze már minden platformon kifejezték a támogatásukat Tom irányába, és nagyon büszkék rá, amiért ilyen őszintén beszélt a problémáiról, és arról, hogyan küzdötte le az alkoholizmust.



