alig múlt 23 éves, amikor megkapta élete első kisebb szerepét, az azóta eltelt több mint 43 évben pedig számtalan filmben mutatta meg hihetetlen tehetség. Bár karrierje során azért nem egy embert- és színészt próbáló feladattal találta szemben magát, ám mégis csak most fordult elő vele először az, hogy tényleg izgult is egy szerep kapcsán.

Idén mutatták be a hazai mozikban Az ember, akit Ottónak hívnak című alkotást, amelyben a most 66 éves színész a produceri feladatok mellett a főszerepet is magára vállalta. nek pedig nem volt könnyű dolga, ugyanis Fredrik Backman Az ​ember, akit Ovénak hívnak című 2012-es regényéből 2015-ben már készült egy svéd adaptáció, ami nem mellesleg nagyon szép kritikákat is kapott, ez pedig az amerikai változatnak is minden bizonnyal feladta a leckét. De nem a felesége halálával reményvesztett és megkeseredett Ottó szerepe volt az, ami zavarba hozta et a forgatások során, hanem a fia, Truman, akivel most először dolgozott együtt.

A színész nagyon örült, hogy fiával egy projektben szerepelt, de ugyanakkor ideges is volt miatta. A rendező ötlete volt ugyanis, hogy a 27 éves srác alakítsa a filmben az édesapja által játszott karakter, Ottó fiatalkori változatát.

Csak azzal kellett volna foglalkoznom, ami az idősebb Ottó karakterét érinti, de hát ott volt a fiatal Ottó. És nem tudtam nem gondolni arra, hogy 7 évesen még velem kocsikázott. Egyszerűen csak átcikáztak a fejemben ezek az emlékek - nyilatkozta a színész.

kapcsán pedig most összegyűjtjük azokat a színészeket, akiknél szintén úgy hozta a lehetőség, hogy gyermekeik játszhatták el szüleik vagy az általuk játszott karakterek fiatalabb énjét: idézd fel velünk ezeket az emlékezetes alakításokat galériánkban!

