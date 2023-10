5+1 ok, hogy miért jobb takarítani a kólával, mint meginni

Emlékszem, hogy bár sokak kedvenc üdítője a kóla, gyerekkorom óta rengeteg hír kering azzal kapcsolatban, hogy mennyire káros a fogyasztása. Arról nem is beszélve, hogy mennyire addiktív tud lenni. Az tény, hogy rendkívüli savassága miatt nem igen tesz jót a fogaknak, de hányinger esetén különösen jóleshet egy pohár kóla, ami akár gyerekeknél is bevethető.

Egy kis kóla-történelem

A kóla ízét eredetileg a citromsav és a kóladió kombinációja adta, de mára már más hozzávalók, citrusolajok, fahéj, vanília, karamell és édesítőszer segítségével alakítják ki markáns ízvilágát. Az ital 1986-ban vált világszerte híressé, amikor John Pemberton amerikai gyógyszerész feltalálta a Coca Colát, mely az Egyesült Államok egyik szimbólumává vált. Napjainkban sokszor az aszpartám miatt beszéltek róla, amelyet a kólában is édesítésre használnak, és mely a legutóbbi kutatások alapján rákkeltőnek bizonyult.

Miért hatékony a tisztítás kólával?

A kóla a benne található 2,8-as pH-szintű foszforsavnak köszönhetően lényegében a friss citromlével és ecettel is felveszi a versenyt. De lássuk, mire is használhatod pontosan!

WC tisztítására

Öntsd a kólát a vécécsészébe, majd hagyd állni egy órát. Utána alaposan dörzsöld át a WC-kefével a vécé belsejét, majd bő vízzel öblítsd le. A végeredmény magáért beszél majd!

Megfeketedett aljú edények tisztítására

Vettél egy drága serpenyőt, és rövid időn belül teljesen fekete lett az alja? A makacs zsírfoltokkal sokszor a legerősebb tisztítószerek sem tudnak megbirkózni, erre jelenthet megoldást a kóla. A Tiktokon is több videó mutatja be a technikát, ahogy kólával öntik le a serpenyő alját, majd alapos dörzsölés után eltávolítják az elszíneződéseket.

Rozsda ellen

Kisebb rozsdás tárgyak esetén korábban a citromlé és a só kombinációja volt elterjedt, de egyesek szerint az a technika is beválhat, hogy az adott tárgyat egy pohár kólába áztatod egy éjszakára. Ha reggel ledörzsölöd, a kóla hatására könnyebben eltávolíthatod a rozsdafoltokat.

Olajfoltok tisztítására

Azt mondják, a kóla az olaj ellen is hatékonyan felveszi a harcot. Ha kiömlött az olaj a garázs padlójára, önts rá egy kis kólát, hagyd állni pár órát, majd alaposan töröld fel.

Vízforraló tisztítására

A vízforraló használatánál a legtöbb gondot a vízkő kialakulása okozhatja, amelyet citromos vagy ecetes vízzel is megtisztíthatsz. De a tisztítás kólával is lehetséges! Ha kólát öntesz bele és felforralod, hihetetlen eredményeket érhetsz el. A kóla a legtöbb makacs folttal végez, így ha már kiment a szénsav a megmaradt kólából, nem kell a kukába dobnod, akár vízkőmentesítést is végezhetsz vele.

+ 1 tipp: kóla a rágógumi ellen

A hosszú hajú lányok legnagyobb rémálma, hogy a hajadba ragad a rágó, amelyet szinte lehetetlen úgy eltávolítani, hogy ne távozzon vele több száz hajszálad. Állítólag a kóla erre is megoldást nyújthat! Önts egy kis kólát egy tálba, majd áztasd bele a tincset, amibe a rágó beleragadt. A kóla segítségével könnyebben tudod majd kigobozni a rágót a hajadból, de utána azért alaposan mosd át samponnal is.

Ezeket a trükköket az interneten található videók és információk alapján gyűjtöttük össze, nem próbáltuk ki őket személyesen, ezért kérjük, hogy csak saját felelősségre kísérletezz velük.

Ezek után adja magát a kérdés, hogy vajon nem lenne-e jobb a kólát csupán külsőlegesen tisztításra, mint belsőleges fogyasztásra használnod. Egy biztos, a túlzott kólafogyasztás a szakemberek szerint nemcsak a fogak miatt veszélyes, hanem növelhetik a cukorbetegség kialakulásának kockázatát és akár izomproblémákhoz is vezethet.

