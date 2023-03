Bizony, mint minden más területen, a TikTokon is úgy futhatsz be igazán, ha egyedi a tartalmad, olyan, amit sehol máshol nem találnak meg a nézőid. Ezzel a módszerrel tett szert hatalmas népszerűségre Angelo Marasigan is, akinek TikTok csatornája pár napja érte el a 7 millió követőt. Habár a fiók az ő nevén fut, a legtöbb videóban testvérével, Alexandrával szerepel, akinek szintén van egy saját profilja, 500 ezer követővel.

A 19 éves TikTokker hihetetlen módon tudja elváltoztatni a hangját, illetve szerepeket is zseniálisan játszik el. Egyszer pedig gondolt egyet, és testvérével elkezdte kifigurázni a világ egyik legnépszerűbb valóság showját, a Kardashianéket. A videók nem csak zseniális alakításuktól vicccesek, hanem a szituációktól is, amiket eljátszanak. Kifigurázzák a milliárdos üzletasszonyok és modellek családjának problémáit, például, hogy nem akarnak egyszerre zuhanyozni, pedig 32 fürdőszoba van a házban, vagy hogy egyikük milliomosnak nevezte a másikat, pedig mind milliárdosok.

A két testvér olyan zseniálisan utánozza a Kardashian család tagjait, hogy a kommentelők szerint nekik kellene az eredeti show-ban is szerepelni.

" Kardashianék nem tudnak veletek lépést tartani! " - írta az egyik kommentelő a videó alá.

Ezek a videók egytől-egyig elérik a 7 millió megtekintést, de olyan is akad közöttük, ami már a 40 milliót is meghaladja. Egészen hihetetlen, hogy egy Kardashian családtag sem reagált még rájuk.

