Curtis: „A hatalmas tempó, terhelés és médiafigyelem a lélekre hat”

Ennek egyik oka a tehetségesebbnél tehetségesebb versenyzők, illetve a coachok: Manuel, , Curtis és Trokán Nóra. Négy különböző, de igencsak erős, karakán és a szakmájukban nagy hírnevet szerzett sztárról van szó, akik egytől egyig nagy kihívásnak élik meg a feladatot, amit coachként kell teljesíteniük.

A tegnapi nap hivatalosan is bemutatták a sajtónak a The Voice idei év azon versenyzőit, akik lehetőséget kapnak, hogy élőben mutathassák meg, mit is tudnak. Ennek apropóján a coachokat és néhány versenyzőt is kifaggattunk arról, hogyan készülnek az élő produkciókra, mennyire izgulnak és hogyan lehet egy ilyen nagy megmérettetésre felkészülni lelkileg.

De, ha ez nem lenne elég, a velük készült videós interjúnkban néhány titokról is fellibbentették a fátylat:

Amikor a tehetség utat tör magának:

Galéria / 18 kép Híres énekesek, akiket elutasítottak a tehetségkutatókban: mégis befutottak

