Teszt: A válaszaidból kiderül, milyen frizurát kéne beújítanod ősszel

Az ősz most már tényleg megérkezett, ez pedig azt is jelenti, hogy az eddigi frizuránkat kedvünk támad lecserélni... A következő időszaknak ugyanis teljesen más hangulata van, mint például a nyárnak, azt viszont sokszor nehéz eldönteni, hogy pontosan milyen megjelenésre is vágyunk a hajunkkal kapcsolatban, ha egy új évszak kezdődik...



Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy segítünk neked, így összedobtunk egy szuper kis tesztet néhány kérdéssel, aminek a végén megtudhatod, hogy melyik őszi frizurát találták ki neked! Készen állsz? Akkor kezdjünk is hozzá!



Melyik színpalettát preferálod a gardróbódban ősszel?

A. A földszíneket szeretem, például a barna és a zöld árnyalatai.



B. Én az élénk és vibráló színeket részesítem előnyben.



C. Ősszel (és télen) szinte csak szürkében és feketében járok!



D. Csak és kizárólag pasztellszínű ruhákat választok magamnak ősszel!



Melyik szó jellemzi leginkább a személyiségedet?



C. Stílusos



B. Szenvedélyes



D. Elbűvölő



A. Magabiztos



Melyik parfümöt imádod a legjobban ősszel?



B. Yves Saint Laurent Libre



D. Lancome Idole



A. Mugler Alien Goddess



C. Jo Malone English Oak and Red Currant



Hogyan kezeled a stresszt?



A. Megtervezem a következő hónapjaimat és kitűzöm a céljaimat.



C. Könyvet olvasok, vagy elmegyek egy kiállításra és inspirálódom.



D. Jógázom és meditálok.



B. Találkozom a barátaimmal, és beülünk meginni valamit, vagy elmegyünk bulizni, hogy kiengedjem a gőzt.



A felsorolt úticélok közül hová mennél a legszívesebben legközelebb?



C. Milánó



A. New York



B. Bali



D. Párizs



Milyen számodra a tökéletes őszi randi?



D. Nagyon szívesen megnéznék egy balettot az Operaházban, szerintem nem lenne annál csodálatosabb!



B. Ha a kiszemelt pasi azt mondaná, hogy meglep a kedvenc zenekarom koncertjével, akkor biztos, hogy kiugranék a bőrömből!



C. Egy lebilincselő kiállításra mennék el a legszívesebben, amit aztán egy kávé vagy egy pohár bor mellett kibeszélhetnénk a randipartneremmel.



A. Egy menő étterembe nagyon szívesen mennék, hogy megkóstoljam a legfinomabb ételeket és italokat.



Milyen kabátot választanál a legszívesebben az őszi időszakra?



C. A blézer dzsekiknél jelenleg nincs trendibb, Hailey Bieber is imádja, én pedig a divatért vagyok odáig!



D. Imádom a szövetkabátokat, idén a krémszínű darabokért őrülök meg, szóval egy olyat választanék!



B. Egy 90-es évek stílusú bőrkabátot választanék, mert szexi és stílusos is!



A. Mindenképpen tweed zakót választanék, mert minden eseményre tökéletes viselet!

Eredmények:

Ha a legtöbb válaszod A, akkor: Szupermodell beszárítás

David Cruz sztárfodrász szerint a 90-es évek szépségtrendjei még mindig hatalmas sikernek számítanak, és az év második felében sem fognak háttérbe szorulni. „Úgy látom, hogy sok ügyfelem úgy tekint Cindy Crawfordra és Tyra banksre, mint igazi ikonokra, akiket szeretnének utánozni.” A fodrász szerint a szupermodell frizurát könnyedén elkészítheted otthon hajcsavarókkal, majd dobd fel a hatást volumennövelő habbal a tökéletes végeredmény érdekében!

Ha a legtöbb válaszod B, akkor: Birkin frufru

A Birkin frufru Jane Birkin nevéhez fűződik, ő volt ugyanis a Hermés Birkin táska varázslatos múzsája, aki számtalan trendet indított el, frufruja viszont idén ősszel ismét térhódításba kezd. Ha imádod az Emily Párizsban című sorozatot, akkor már kiszúrhattad, hogy ezt a frizurát Lily Collins is lekoppintotta már, ráadásul nemrég Jenna Ortega is Birkin frufrura váltott, most pedig eljött az ideje, hogy te is bevállald!

Ha a legtöbb válaszod C, akkor: Sikkes bob

A sztárfodrászok mind egyetértenek abban, hogy a sikkes, állig érő haj az ősz legmenőbb bob frizurája! Ez a stílus minden hosszúságon és textúrán működik, legyen a hajad csontegyenes vagy extra hullámos/göndör. A lényeg, hogy az állkapocsig érjenek a fürtjeid, amit, ha sikkes, fekete és/vagy sötét ruhákkal kombózol, minden szem rád fog szegeződni ősszel!

Ha a legtöbb válaszod D, akkor: Nude szőke

Ha oda meg vissza voltál Margot Robbie krémes, tökéletesen egyenletes szőke hajától a Barbie-filmben, akkor nyugi, nem vagy egyedül! A fodrászok által nude szőkének nevezett árnyalatot olyan sztárokon is láthattuk már, mint Gigi Hadid és Jennifer Lawrence, utánuk pedig egyértelműen te jössz!



Ha pedig szívesen olvasgatnál még a frizurákról, esetleg még vékonyszálú is a hajad, akkor ezt mindenképpen le kell csekkolnod:

Galéria / 5 kép A legjobb frizurák vékonyszálú hajra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria