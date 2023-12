Teszt: Válaszolj a kérdésekre, és kiderül, hogy melyik parfüm illik hozzád tökéletesen

Szuper hírünk van a számodra, ugyanis újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépség nagydíjért! Szavazz te is kedvenc termékeidre és szolgáltatásodra és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 10 db Waterdrop kóstoló készletet üvegkulaccsal, a fődíj egy 2 fő részére szóló wellness hétvége a Hotel Session Ráckevében! Szavazz kedvenc termékeidre minden kategóriában! A szavazás vége: december 8., péntek, 23:59

De térjünk vissza a parfümökre! Ha már van igazi signature illatod, akkor szerencsés vagy, ha viszont még nem találtad meg a hozzád leginkább illő parfümöt, ami tökéletesen jellemez téged, és amit bármikor szívesen viselnél, akkor most nagyon figyelj!



Összeállítottunk neked egy szuper tesztet, aminek a végén ki fog derülni, hogy melyik parfümöt érdemes AZONNAL beszerezned! Ráadásul a parfümök mindegyike jelölt a JOY Prix de Beauté keretein belül, így, ha valóban bevált az illat (garantáltan így lesz), akkor add le a voksodat rá ITT!

Na de kezdjük is a tesztet!

Milyen illatokat kedvelsz leginkább?



a) Virágos és könnyed illatok



b) Friss és gyümölcsös jegyek



c) Édes és szenvedélyes aromák



d) Mély és fűszeres illatok



Milyen alkalomra szoktál parfümöt használni?



a) Mindennapi használatra, munkába menet



b) Üdülés vagy nyári eseményekre



c) Estei programokra vagy randevúkra



d) Különleges eseményekre vagy ünnepekre



Mi a véleményed a virágos illatokról?



a) Imádom, finoman frissít és kellemes



b) Nem rossz, de inkább más típusú illatokat preferálok



c) Nagyon szép, érzéki és nőies



d) Nem az én stílusom, inkább más illatokat keresek



Melyik évszakban érzed magad a legkomfortosabban?



a) Tavasz, a frissesség és újjászületés időszaka



b) Nyár, a napfény és a meleg idő miatt



c) Ősz, a romantikus és meleg hangulat miatt



d) Tél, a mély és meleg illatok kedvéért



Hogyan érzed magad a leginkább kényelmesen ruházat szempontjából?



a) Kényelmes és könnyed szettek



b) Divatos és színes összeállítások



c) Elegáns és nőies szabások



d) Merész és kifejező stílus



Milyen ételeket részesítesz előnyben?



a) Gyümölcsös és könnyed desszertek



b) Friss, szezonális gyümölcsök és saláták



c) Édes és fűszeres ételek



d) Súlyosabb és gazdag ízvilágú ételek



Hogyan töltöd szívesen az estéidet?



a) Egy jó könyvvel vagy filmnézéssel



b) Szabadban, barátokkal vagy családdal



c) Éjszakai programokkal vagy romantikus randevúval



d) Kulturális eseményekkel vagy művészeti tevékenységekkel



Milyen színek dominálnak a ruhatáradban?



a) Pasztell és virágos minták



b) Élénk és friss színek



c) Fekete, piros vagy mélybarna árnyalatok



d) Sötét és gazdag színek



Mi a véleményed a kávé illatáról?



a) Imádom, frissítő és jó érzés



b) Nem rossz, de nem a kedvencem



c) Nagyon szeretem, érzéki és kifinomult



d) Nem az én stílusom, inkább más jellegű illatokat keresek



Hogyan írnád le magad egy szóval?



a) Gyengéd



b) Friss



c) Szenvedélyes



d) Rejtélyes

Az eredményekért katt a galériára!

Ha pedig még több parfüm inspirációra vágysz, akkor katt a galériára, hogy mindenképpen megtaláld a hozzád legjobban illő darabot!

