A sztárvilág tele van, és valljuk be, mindig is tele volt helyes pasikkal, akikért nők millió rajonganak világszerte. Ám mindig van 1-2 olyan híres srác, akik extra kiemelt helyet foglalnak el a szívünkben, attól függetlenül, hogy személyesen nem ismerjük őket (sajnos).



A lista legtetején pedig jelenleg egyértelműen Timothée Chalamet és Harry Styles áll, akik valószínűleg a legtöbb női fannal rendelkeznek 2023-ban. Érdekes módon a két srác még mondhatni hasonlít is egymásra, mind külsőleg, mind pedig belsőleg, hiszen mindketten tehetségesek, érzékenyek, gondoskodóak, és van valami a kisugárzásukban, ami igazi megtestesíti mindazt, amire azt mondjuk, hogy szomszéd srác-vibe. Ha pedig már te is gondolkoztál azon, hogy vajon Timothée vagy Harry illene-e jobban hozzád, akkor olvass tovább, mert egy szuper módszert találtunk ki arra, hogy ezt ki tudd deríteni!

Na de hogyan kapcsolódnak a JOY-Napok Timothée-hoz és Harryhez? Azonnal eláruljuk! Készítettük számodra egy tesztet, amiből könnyedén kiderül, hogy a parfümválasztásod alapján ki az, akivel tökéletes párost alkotnál. Ezeket a parfümöket pedig természetesen kedvezményesen szerezheted be a JOY-Napok alatt, így az alapján, hogy melyik termék jött ki eredményként a teszten, beszerezheted azt a parfümöt, amelyikkel pillanatok alatt elcsábíthatnád Harryt vagy Timothée-t. Készen állsz? Akkor azonnal töltsd ki a tesztet:

Ha a Mugler Angel Elixir EDP jött ki, akkor a hozzád illő pasi: Harry Styles

Harry hihetetlenül színes egyéniség, aki nem fél szoknyát viselni férfiként egy vörös szőnyeges eseményen, így egyértelműen a határozott, erős és színes egyéniségű nők jönnek be neki. Épp ezért tökéletes választás számodra a Mugler Angel Elixir, amely a lenyűgöző, csábító és félelmet nem ismerő nőket célozza meg. Egy fás-virágos goumand illat, amely ártatlan, mégis erőteljes.

Ha a Narciso Rodriguez Musc Noir EDP jött ki, akkor a hozzád illő pasi: Timothée Chalamet

Timothée egy igazán kifinomult és rendkívül érzelmes színész, aki a kifinomult és minden tekintetben nőies csajokra bukik. Emellett félig francia származású, a párizsi csajok jelenlegi kedvenc illata pedig egyértelműen ezt a Narciso Rodriguez parfüm. Ez egy igazán különleges termék, amely tökéletes signature illat, pézsma, vaníliavirág, fehér cédrus és rózsa illatjegyekkel.

