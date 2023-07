Tényleg megtörténhet, hogy betegre aggódod magad, vagy csak egy legenda?

Már egészen pici korom óta hasfájós gyerek voltam, mígnem 15 évesen kórházba kerültem vakbélgyulladás gyanújával. Nem operáltak meg, mert a konzervatív eljárást választva inkább csak jegelték a területet, ami sok-sok infúzióval kiegészítve segített, hogy pár napon belül jobban legyek. Azóta kétszer ismételte meg magát a történelem, és legalább 35 orvos vizsgált meg ez idő alatt és tanakodott azon, hogy szükség van-e műtétre egyértelműen pozitív leletek nélkül. Míg az elején meggyőződésem volt, hogy én vagyok a világ legszerencsésebb embere, amiért többször is megúsztam a beavatkozást, ma már inkább azt gondolom, hogy valami egészen másra szerette volna felhívni a testem a figyelmet. Feltettem a kérdést, hogy tényleg attól lennék-e ennyire rosszul, hogy túl sokat eszem egy-egy ilyen epizód előtt vagy inkább a lélek oldaláról lenne érdemes megvizsgálni a tüneteket?

Nem csak a fejben létezik

A válasz egyelőre várat magára, ahogy a betegek 5-7%-ának esetében is – kutatások szerint ugyanis az orvoshoz forduló páciensek ekkora részénél szervi probléma nem igazolja a fennálló tüneteket. Esetükben pszichoszomatikus betegségek állnak a háttérben, a közhiedelemmel ellentétben azonban ez nem egyenlő a hipochondriával. Nincs szó arról, hogy kitalálnák a tüneteket, valódi fájdalommal küzdenek, csak a testük hibás működése helyett a stressz, a feldolgozatlan traumák vagy épp a rossz kapcsolatok azok, amik a háttérben állhatnak. Ez a szám a koronavírus megjelenése óta csak emelkedett: egy 2022-ben publikált svájci kutatás szerint ugyanis 66,1%-kal nőtt a pszichoszomatikus rendellenességek aránya a pszichiátriai betegek körében, míg egy 2021-es cseh kutatás szerint egyértelmű összefüggés mutatható ki a pszichoszomatikus tünetek, a negatív érzelmek növekedése és a pandémia kialakulása között. Ráadásul a leginkább érintettek a nők és a fiatalok.

Gergely Viktória, a Mindset Pszichológia okleveles pszichológusa és fókusztrénere szerint óvatosan kell a témához állni, az utóbbi években ugyanis elterjedt a szemlélet, miszerint mindennek csak lelki oldala van. – teszi hozzá.

A gondolkodj pozitívan és akkor meggyógyulsz egy téves és toxikus elképzelés, ami nagy károkat okozhat az egyén egészségére nézve. Előfordulhat, hogy lelki okok is szerepet játszottak abban, hogy egy adott személynél kialakuljon egy betegség, ami közben olyan komoly szintre is elérhetett, hogy nyugati orvoslás, gyógyszeres kezelés nélkül nem gyógyítható meg. - magyarázza a szakértő.

Viktória szerint az ideális az lenne, ha több oldalról meg lenne támogatva a páciens, vagyis a holisztikus szemléletet figyelembe véve bio-pszicho-szociális szempontból is feltárnák a háttérben húzódó okokat és nem csak a tünetekre és a tüneti kezelésre koncentrálnának.

Amikor azzal fordul hozzám egy páciens, hogy bizonyos tünetei mögött valószínűleg lelki okok állnak, én mindig visszakérdezek, hogy a háziorvosával konzultált-e már és kiderítem, milyen eredménnyel zárult a kivizsgálás. - teszi hozzá.

Ezzel Prof. Dr. Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus, a Pszichoszomatikus Ambulancia vezető senior szakmai szupervízora is egyetért, aki szerint az orvosok egy része még a múlt század test-lélek kettőségében szemléli a betegségek kialakulását és nem jutott el a rendszerszintű gondolkodásig.

Ma már ugyanis a testi-lelki-kapcsolati és a spirituális rendszerszintek szerint elemezzük a történéseket, amelyek betegségi végpontja a testi állapot, de ennek létrejöttében minden egyes rendszerszint részt vesz a maga módján. - meséli a szakértő és hozzáteszi, a betegségek létrejöttéért sokféle ok összeszövődése felel.

Freudtól napjainkig

Hogy a testi tüneteink mögött lelki okok találhatók, az egészen Sigmund Freudig vezethető vissza. Ő volt az első, aki a hisztériás tünetek mögött traumákat tárt fel, ami által a testi tünetek is javulást mutattak. Ez a szemléletmód a pszichológiában a gyökerektől jelen van. - állítja Viktória.

Az viszont már egyéni, hogy melyik pszichológus pontosan milyen módszerrel dolgozik és milyen szemléletet vesz figyelembe, az orvosok viszont ettől teljesen eltérően működnek.

Ma már minden orvostanhallgató beavatást kap a pszichoszomatikus összefüggések ismeretanyagába és tudja, hogy milyen kölcsönhatások vannak a szervezetben a testi és lelki folyamatok között. Az más kérdés, hogy döntően szomatikus orvoslásra való képzettségüknek megfelelően a holisztikus szemlélettől eltérően inkább a szervek-szervezet fizikai szintjén, betegségközpontúan vizsgálódnak és a diagnózishoz rendelődő szakmai protokoll előírásai szerint főként gyógyszeresen gyógyítanak. E téren az elmúlt ötven évben nem tapasztaltam szignifikáns változást. - teszi hozzá Emőke.

Elmondása szerint a fiatal orvosoknál lát érdeklődést a pszichológia iránt, de ez legtöbbször kimerül egy jótanácsban, miszerint igyekezzünk kerülni a stresszt:

Barbara Fredrikson, a pozitív pszichológia jeles professzora szerint ennek az orvosi tanácsnak a betartása azt jelentené, hogy nem kéne munkába járnunk és csökkentenünk kellene a családtagokkal való találkozásokat. A tréfásnak ható üzenet nagyon is bölcs, hiszen csak az izgat, aki fontos, ami fontos nekünk.

Bénulás és beszédképtelenség

Bagdy Emőke elmondása szerint nincs közmegegyezés abban, hogy mit tartanak az orvosok pszichoszomatikus betegségeknek. Úgynevezett stresszbetegségekről beszélhetünk, ahova tizenkilenc diagnózis tartozik azon az alapon, hogy előidézésükben a stressz és a lelki tényezők játszanak nagyobb szerepet. Ide tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek, az emésztőszervi problémák, mint például az irritábilis bél szindróma vagy a reflux, légzőszervi betegségek, kóros nőgyógyászati állapotok, a kóros izzadékonyság és az olyan pszicho-neurológiai betegségek is, mint a depresszió, a fejfájás, a szorongás és az alvászavarok. A legtöbb ember valószínűleg ezek közül megtapasztal néhányat az élete során, a legkirívóbb és leghíresebb esetek azonban keveseket érintenek. Suzanne O’ Sullivan neurológus, a pszichoszomatikus betegségek szakértője több különös esettel is találkozott már élete során, amiket könyveiben foglalt össze, hogy bárki tudomást szerezhessen róluk. Olvashatunk többek között arról, hogy páciense egyetlen éjszaka alatt vakult meg, egy másik járásképtelenné vált, míg egy harmadiknak egyik pillanatról a másikra lebénult a keze. Rejtélyes betegségek című könyvében pedig többek között Pauline történetét is elmeséli, aki a legjobb tanulók közé tartozott, majd 15 és 22 éves kora között számtalan megmagyarázhatatlan tünettel és betegséggel küzdött meg, míg végül lebénult és epilepsziás rohamok kezdték gyötörni.

A nagyobb képet kell nézni

Hogy mi okozza az általános és az egészen extrém tüneteket, annak számos összetett oka lehet.

Ha nem tudunk feldolgozni egy traumát, egy nehéz élethelyzetet, az már önmagában is beindíthatja a folyamatokat. Vannak azonban olyan pszichoszomatikus betegségek is, amik nehezebben illeszthetők be az egyén életútjába, ilyenkor érdemes a családi rendszert, a kapcsolatokat is vizsgálni, mert annak diszfunkcionalitását is jelezhetik. Sőt, léteznek olyan betegségek is, amik nem a szülőktől, hanem a korábbi generációktól öröklődnek tudattalanul. Ezt nevezzük transzgenerációs traumaátadásnak. - hangsúlyozza Viktória.

Épp ezért olyan fontos a szakértők szerint testi-lelki és kapcsolati szinteken is terápiában részesíteni a beteget.

Gyakorlatilag csak a testi részre ható gyógyszeres kezelés dominál. Pedig nagyon kellene a lelki, pszichoterápiás, a szociális kapcsolati pár- és családterápiás segítségnyújtás is. A lelki okok feltárása nélkül a bajok gyökere fennmarad, a rossz állapot újra előfordulhat. Az okokra irányuló terápiának mindig komplexnek kell lennie, hogy a teljes egész rendszer, a személyiség összetett szintjén gyógyulhasson. Ma még a mi egészségügyi rendszerünk nincs ezen a szinten. - teszi hozzá Emőke.

Pszichoszomatikus betegségekre hajlamosító tényezők: kórtörténetedben szorongás vagy depresszió szerepel

nemrég traumatikus élményben volt részed

gyerekkorodban traumát éltél át

genetikailag érzékenyebb vagy a fájdalomra, a szomatikus élményekre

nehezen kezeled a stresszt

valamilyen probléma áll fenn a kapcsolatodban, a családodban

Nők vs. férfiak A stressz testi jelei nemenként változhatnak. Kutatások szerint a nők gyakrabban számolnak be fáradtságról, ingerlékenységről, haspuffadásról, a férfiak nagyobb valószínűséggel élnek át mellkasi fájdalmat, libidó változását és vérnyomás emelkedést.

Csökkentsd a stresszt! Sportolj rendszeresen, a napi séta is sokat számít Vezess naplót, ahol nyíltan „beszélhetsz” az érzéseidről Meditálj és tanulj légzési technikákat, amik megnyugtatják az idegrendszert Csökkents a cukor- és koffeinbevitelt, amik felpörgetnek Aludj napi 7-8 órát, és ha lehetőséged van rá, dőlj le egy délutáni szundira is Figyelj a rendszeres énidőre: alakítsd ki úgy a napi rutinodat, hogy mindig maradjon egy kis időd saját magadra

