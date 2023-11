Taylor Swift extramagas sarkú cipőjét nem láttuk jönni, de az biztos, hogy kihagyhatatlan idén

A dalszövegeiben Swift időnként a lábbeliket használja a párkapcsolati dinamikák magyarázatára, korábban 2012-es slágerében, a "Begin Again"-ben el is énekelte, hogy: "He didn't like it when I wore high heels, but I do", tehát nem érdekli, ha a párja nem akarja magas sarkúban látni, akkor is viselni fogja.

Most, hogy az amerikaifutball-játékossal jár, Swift cipőízlését akár kapcsolatuk metaforájaként is értelmezhetjük - ami lehetővé teszi, hogy magasra törjön.

az extra magas sarkú cipők iránti rajongását egy csillogó ezüst platformos cipővel kezdte, amit a VMAs afterpartyján viselt. Később pedig mindezt még tudta fokozni egy bársony hatású Aquazzura szandállal New Yorkban, és pántos fekete magas sarkúval, amikor Blake Lively-vel találkozott.

A kommentelők megjegyezték, hogy mivel Swift maga is magas (körülbelül 170 centi), új párja lehet a mozgatórugója ennek a hóbortnak. Ezt az elméletet támogatja, Swift már korábban is rászabta a cipőit az aktuális párjaira. Amikor Joe Jonasszal randizott, romantikus balettcipőt hordott, amikor pedig Harry Styles-szal, oxford cipőre váltott.

A cipő bizonyára nem minden, de egy olyan megfontolt ember esetében, mint Swift, izgalmas látni, ahogyan visszaköveteli a magas sarkút, amit imád!

tudja, hogy idén ősszel ismét menő a platform

