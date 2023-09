Ettől függetlenül létező jelenség. Sőt, az elmúlt években egyre több ilyet látunk, tapasztalunk meg a környezetünkben. Talán a társadalmi átalakulás, talán az egyre nehezebb élet, de az biztos, hogy sok nő dönt úgy, hogy kilép a családi életéből, és még a gyerekét is maga mögött hagyja egy új szerelem, vagy új élet reményében.



Persze senki feje fölött nem illik pálcát törni, amíg nem ismerjük döntésének okát, de az biztos, hogy a férfiaknak is ugyanolyan nehéz egy ilyen helyzethez alkalmazkodni, és egyszerre több területen is száz százalékot biztosítani gyermekük, gyermekeik számára.



Lássuk, kik ők!

Galéria / 5 kép Ahol fordítva történt: sztárpasik, akik egyedül nevelik gyereküket miután párjuk elhagyta őket Megnézem a galériát

Ha olvasnál még sztárpasikról!

