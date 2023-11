Nem hiszünk a szemünknek: 6 sztár, aki semmit nem öregedett az elmúlt 20 évben

Ám egyesek – a kivétel – ezek nélkül is évről évre, évtizedről évtizedre őrzik meg makulátlan, sima arcbőrüket, fiatalos külsejüket és ragyogó megjelenésüket. A kérdés csak az: hogyan? A következő lista sztárjairól ugyanis köztudott, hogy a természetesség mintapéldányai, illetve ha használnak is bármilyen csodaszert, az vagy a fiatalság elixírje lehet, vagy okosan és láthatatlanul vetik alá magukat egy-egy fiatalító kezelésnek.



Bárhogyan is, jogosan lehet rájuk aggatni a vámpír vagy éppen az örök fiatal jelzőket, hiszen 20 év távlatában is pontosan ugyanúgy festenek, mint annak idején.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép 6 sztár, aki semmit nem öregedett az elmúlt 20 évben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még hasonló témában!

Galéria / 11 kép Két nő egy évszám! Egykorú sztárhölgyek, akik közé éket vert a plasztika Megnézem a galériát