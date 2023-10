Sztárok, akik döbbenetes nevet adtak kedvenceiknek

Nemcsak babáiknak adnak néha furcsa, különleges vagy akár alig értelmezhető neveket a sztárok, hanem bizony négylábú gyermekeiknek is. Míg hazánkban sem divat már mondjuk Bundinak, Morzsinak vagy Tappancsnak hívni az ebeket, azért talán nem vagyunk olyan elrugaszkodottak, mint a külföldi hírességek. Divatos például ember nevet adni a házi kedvenceknek, vagy akár édesség után elnevezni őket...



Ám a most következő válogatásban olyan hírességeket szedtünk össze, akik igazi inspirációként szolgálhatnak számunkra, ha itthon is szeretnénk elterjeszteni a furcsa vagy éppen a megdöbbentő kutyusnevek listáját.

Lássuk, kikről van szó!

