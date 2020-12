Sztárok, akik szó szerint megmentették valaki más életét

Az, hogy a sztárok időnként a mozikban vagy TV-ben hősies figurákat játszanak, még nem jelenti azt, hogy való életben is bevállalnának egy-egy hajmeresztőbb akciójelenetet. Vagy mégis? Most elővettünk néhány olyan hajmeresztő sztorit, ami bizonyítja, hogy vannak hírességek, akik nem csak a vásznon hősök. A következő sztárokról egytől egyig elmondható, hogy mikor vészhelyzetbe kerülnek, ők bizony állják a sarat, sőt, mások életét is megmentették már. Kíváncsi vagy Hollywood hétköznapi szuperhőseire? Akkor kattints galériánkra!

