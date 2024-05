Erre nem számítottunk: Ryan Reynolds és Blake Lively egy hónapig Budapesten tartózkodnak

Évek óta egyre több hollywoodi filmet forgatnak Magyarországon: nálunk forgott például a több Oscar-díjjal is jutalmazott Szegény párák, illetve a Dűne mindkét része is. Szóval számtalan világsztár felbukkant már Budapest utcáin, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler vagy Florence Pugh. Most pedig újabb nevekkel bővül ez az egyébként igencsak exkluzív lista, ugyanis Ryan Reynolds és felesége, egy hónapon keresztül a fővárosban tartózkodnak majd egy bevárosi szálloda luxuslakosztályában négy gyermekükkel.

A Blikk informátora úgy tudja, hogy Ryanék mindent megtesznek azért, hogy megóvhassák a magánéletüket az ittlétük alatt, szóval nem érdemes arra számítanod, hogy a pár szelfizni fog a rajongókkal. Bár Ryan dolgozni fog Budapesten, hiszen itt forgatja a MayDay című akciófilmet Kenneth Branagh-gal, Blake viszont csak kísérőként csatlakozott hozzá, szóval őt nagyobb eséllyel szúrhatod ki Budapesten, ha nagyon-nagyon figyelsz, mert várhatóan mindent megtesz majd azért, hogy ne ismerjék fel.

Még mindig az övék az egyik kedvenc love story-nk!

