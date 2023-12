Szakítások, válások, döbbenetes halálesetek – szinte nem volt olyan hónap, amikor ne csapott volna minket arcon egy-egy sokkoló hír, ami újabb okot adott számunkra, hogy várjuk az év végét. Ez alól pedig azok a sztárok sem kivételek, akiknek a karrierjén esett csorba, méghozzá olyan, a pályafutásukat romba döntő rossz lépések sorozata miatt, amelyek még a nyilvánosság elé is kerültek. A következő galériában most ezek a hírességek kerülnek górcső alá, ahogy az is, mi vezetett pontosan a karrierjük végéhez.

Nézzük, kik ők!

Galéria / 9 kép Van, akinek a börtön tett be: 9 sztár, akinek tönkrement a karrierje 2023-ban

