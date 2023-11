Nem hiába vitte ilyen sokra: ezt tudni Szoboszlai Dominik szüleiről

A Liverpool magyar származású sztárfocistája még csak 23 éves, de elképesztő elszántsággal és kitartással veszi a próbatételeket, ami miatt szinte már küszöbön a világhírnév. Míg egyes sportolók, mint például Cristiano Ronaldo mélyszegénységből, segítség nélkül ért el mindent, addig mások jó időben és jó helyen voltak. Szoboszlai Dominik azonban egyik táborba sem tartozik. Ő egy középosztálybeli család fiaként látta meg a napvilágot, akinek édesapja és édesanyja is egy dologban mindig egyetértett, méghozzá, hogy Dominikot abban támogassák, amit ő maga szeretne.

Már korán megmutatkozott, hogy nem egyszerűen ígéretes játékos, de igazi őstehetség, aki még nagyon sok mindent érhet el a fociban. Így is lett, de az is biztos, hogy tehetsége mellett szülei szeretete és támogatása is hozzásegítette ehhez.

Lássuk, mit is érdemes tudni Szoboszlai Dominik szüleiről!

Galéria / 5 kép Ez lenne Szoboszlai Dominik sikerének a titka? Végre fény derült az igazságra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

talán nem tudtad, de ezek a sztárok is komoly sportmúlttal rendelkeznek:

Galéria / 10 kép A Sztárboxon túl: sztárok, akik brutális sportmúlttal rendelkeznek – van, aki megszállott Megnézem a galériát