3 extra hasznos dolog, amit a Szívek Szállodája tanított nekünk a szerelemről

Bár a Szívek szállodája utolsó epizódja több mint 10 éve, 2007 májusában került adásba, a képzeletbeli kisvárosban, Stars Hollow-ban játszódó sorozat népszerűsége azóta is töretlen: sokan a Gilmore-lányokkal együtt nőttek fel, ezért Lorelai (Lauren Graham) és Rory (Alexis Bledel) ma is az életük (fontos) része maradt, méghozzá nem véletlenül! Bár a főszereplők korántsem tökéletesek (sőt, ha belegondolunk, felnőttfejjel Rory inkább tűnik antihősnek), azért a történetükön keresztül sokat tanulhatunk a család, a barátok fontosságáról, a céljaink eléréséhez vezető útról, a buktatókról és természetesen a párkapcsolatokról is.

Az évadok során Lorelai-ra és a lányára többször is rátalál a szerelem: és ugyan a fanok nem feltétlenül értettek egyet abban, ki mellett kellett volna megállapodniuk, az azért vitathatatlan, hogy bizony mindegyik kapcsolatuk tanulságos lehet a nézők számára – különösen azok, amikbe Rory bonyolódott a szezonok alatt. Szóval most összegyűjtöttük neked azokat a leckéket, amelyeket érdemes megszívlelned azokból a részekből, amiket Dean (Jared Padalecki), Jess (Milo Ventimiglia), illetve Logan (Matt Czuchry) barátnőjeként töltött.

