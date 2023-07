Az Egyesült Államokban 1998. június 6-án mutatták be a Szex és New York első epizódját, amit hat évadon át még 93 rész követett, hogy aztán további két egészestés filmen át követhessük nyomon Carrie Bradshaw és barátnői érzelmi és lelki téren néha kissé kusza, de mindenképpen szerethető életet.

Aztán a sztori 2021-ben And Just Like That cím alatt új lendületet vett, és bár a széria jó néhány dologban változott, azért a készítők még mindig próbálják izgalmasan lefedni a méltán kedvelt párkapcsolati és randi kérdéskör minden színes szegmensét. Az elmúlt 25 éven tehát megannyi románcot követhettünk nyomon Carrie, Samantha, Miranda és Charlotte oldaláról, és bár Steve, na meg Harry összességében kimondottan édesek voltak, azért szép számmal akadtak olyan férfi karakterek a Szex és New Yorkban, akikre sokkal jobban illik a rosszfiú jelző, mint a jó?!

Kattints tovább és mutatjuk is, hogy a Szex és New York történetében mely férfi karaktereket gondolták a nézők a legbunkóbbnak! Cikkünk végén pedig ne felejts el te is szavazni!

Az InStyle magazin írása.