A szemöldököd formája óriási titkot árul el a személyiségedről

Gyakran halljuk a mondást, miszerint a szem a lélek tükre, azonban ritkán esik szó arról, hogy a szemöldökünk is leleplezheti bizonyos jellemvonásainkat – nem csak a döntéseink vagy az, hogy mit hordunk magunkkal a táskánkban. A szemöldökformán alapuló személyiségteszt egyébként megdöbbentően egyszerű, cserébe lebuktathatja a gyengeségeidet, rávilágíthat az erősségeidre, a természetedre, a gondolkodásmódodra és a viselkedési stílusodra is. Vannak, akik úgy tartják, a szemöldök az elme kapuja, ami tükrözi az egyén gondolatait, érzelmeit és temperamentumát. Úgyhogy kapj elő egy tükröt és csekkold, mekkora a távolság a két szemöldököd között! Megvan? Akkor tudd meg, mit árul el ez rólad!

Nagy a távolság a két szemöldököd között?

Szerető és együttérző természeted van, azonban a nagyfokú empátiád miatt hajlamos vagy túlagyalni és túlaggódni a dolgokat. Gyakran hozol impulzív döntéseket, ahelyett, hogy alaposan mérlegelnéd az adott szituációt, és az érzékenységed miatt sajnos könnyedén benne ragadsz olyan helyzetekben, amik amúgy nem előnyösek számodra. Viszont kiváló hallgatóság vagy, mások hamar a bizalmukba fogadnak, közvetlenül és nyíltan kommunikálsz.

Kicsi a távolság a két szemöldököd között?

Nemcsak a szemöldököd formája, az egyéniséged is kifejezetten egyedi, amit maximálisan el is fogadsz, továbbá nem foglalkozol a társadalmi elvárásokkal sem. Élénk a képzelőerőd, a kreativitásod nem ismer határokat, és mindig hitelesen fejezed ki magad. Álmodozó típus vagy, aki előszeretettel kalandozik a képzeletében, akár hosszú órákat is szívesen eltöltesz ezzel. Hajszolod az új és izgalmas élményeket, de ha túlanalizálod a terveidet, nyugtalanná válhatsz. A jó szíved ellenére nehezen bocsájtasz meg azoknak, akik megbántanak, és a sértettségre is eléggé hajlamos vagy.