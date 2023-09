Széchenyi István ükunokája is felbukkant a Sztárban sztár leszek! című műsorban: fantasztikusan tehetséges

Elindult végre a Sztárban sztár leszek! legújabb évada, ami megannyi meglepetést tartogatott már az első adás alkalmával is. Ahogy azt mi is megírtuk, az egyik jelentkező, Jamrich Mihály például kiemelkedő teljesítményt nyújtott, nemcsak a közönség, a zsűri is állva tapsolt, miközben Tóth Gabi a könnyeivel küszködött.

Az adás tartogatott még egyéb meglepetéseket is, hiszen arra azért lehet számítani, hogy a sok próbálkozó mellett igazi tehetségek is felbukkannak, arra viszont kevésbé, hogy egykori híres emberek leszármazottjai is megjelenhetnek. Pedig pontosan ez történt, az első adásban ugyanis felbukkant Széchenyi István ükunokája, aki a Lost on You című számot adta elő.

A 19 éves Széchenyi Lili Gyermelyről érkezett, hogy megmérettesse magát.

„Az emberek, amikor megtudják, hogy Széchenyi Istvánnak vagyok az egyenes ági leszármazottja, mindig nagyon meglepődnek, és azt gondolják, hogy nemesi körülmények között élünk, nagy házban lakunk, lovaink vannak és golfozunk. Az igazság az, hogy Gyermelyen élek egy kis parasztházban, úgyhogy ez elég messze áll ettől az elképzeléstől” - mesélte Lili, akinek az elképesztő hangjától mindenkinek leesett az álla.

