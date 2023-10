Ezzel az életmóddal soha többé nem kell diétáznod

Mind tudjuk, hogy a hosszú élet (és a formás alak) titka a helyes táplálkozás, ám ezt a sűrű hétköznapok forgatagában nem könnyű minden egyes étkezésnél betartani. Ha pedig a családunk többi tagjáról is gondoskodnunk kell, akkor egyenesen lehetetlen úgy főzni, hogy az minden igényt kielégítsen. Vagy mégsem az? Ipsits Anitával, a Szafi Products Kft. tulajdonosával beszélgettünk, aki a hosszútávon fenntartható egészségtudatosságról és a mentes táplálkozás meglepő egyszerűségéről mesélt nekünk.

Anita és férje 2017-ben került a Szafi Products Kft-hez, azóta pedig többségi tulajdonossá váltak. Feltett szándékuk, hogy minden magyar ember teljesértékűen tudjon táplálkozni függetlenül attól, hogy épp milyen diétát folytat, vagy van-e bármilyen ételintoleranciája.

forrás: Szafi Ipsits Anita, a Szafi Products tulajdonosa

Hogyan lesz fenntartható az egészségtudatos táplálkozás?

Az egészséges életmódra történő áttérés egy olyan döntés, amely minden esetben együtt jár bizonyos változtatásokkal. Míg azonban számos diétában ez szigorú megkötésekkel jár, Anita más oldalról közelíti meg a váltást.

"Az egészségtudatos táplálkozást nem feltétlenül technikai vagy fiziológiai oldalról kell megközelíteni. Nálam nem azt jelenti, hogy percre pontosan az előírt időpontban eszek, vagy hogy egy szigorúan megírt étrendet követek. Az én felfogásom ennél sokkal egyszerűbb: azt figyelem, hogy mit eszem."

Ez a filozófia hívott életre számos új, adalékoktól és allergénektől mentes Szafi alapanyagot, melyek segítségével ma már szinte bármilyen ételt el tudunk készíteni “mentes” formában is. Az ételérzékenységgel, például glutén- vagy hisztaminérzékenységgel élők mellett a különféle diétát folytatókra is gondoltak, így alapanyagaik bátran beilleszthetőek a vegán, paleo, és akár az inzulinrezisztens (IR) diétába is. Termékeik kiválóságát az idei Növényi Alapú Innovációs Világdíjon is elismerték.

"A fenntarthatóság egyik fontos eleme a megvalósíthatóság. Családanyaként és üzletasszonyként nekem sincsenek naponta óráim arra, hogy a konyhában álljak. Épp ezért az új alapanyagaink fejlesztésekor fő szempont volt, hogy azokból gyorsan, akár percek alatt össze tudjak dobni egy ízletes, tápláló vacsorát a családnak."

forrás: Szafi

Honnan tudjuk, hogy mi fér bele az egészségtudatos étkezésbe, és mi nem?

"Természetesen időbe telik, mire megtanulja az ember, hogy milyen élelmiszereket javasolt elkerülni, ám orvos-dietetikai blogunk és az ország legnagyobb mentes receptgyűjteménye segítséget nyújt azoknak, akik szeretnének tudatosabban étkezni."