Szabó Erika élete legnagyobb tragédiájáról vallott

Szabó Erikát legtöbben a Barátok közt című műsorban ismerhették meg, a képernyőt viszont egy ideje színpadra cserélte és évek óta színházi karrierjére koncentrál.

A színésznő most a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában adott interjút és olyan gondolatokat is megosztott a nézőkkel, melyeket korábban soha.

egy ideje óvja magánéletét, ezért csak kevesen tudják, hogy boldog házasságban él, sőt azt is kifejtette, hogy sokakkal ellentétben őt egyáltalán nem zavarja a kora. Boldog, hogy elmondhatja magáról, hogy ő egy 30-as nő és nem próbál úgy tenni, mintha nem telnének az évek. 38 éves, de nem próbálja 28-nak beállítani magát, boldog, hogy elérte ezt a kort és várja, hogy 40-es éveibe lépjen.

„Én 38 vagyok, szerinem a 38 nem az új 28, hanem a 38 az 38, és én szeretem, hogy egy harmincas nő vagyok, és majd leszek negyvenes nő is. Nekem sosem volt ezzel problémám. Kimondhatjuk, hogy a művésznő hány éves? Hát, naná!” - mondta Szabó Erika

A színésznő a műsorban élete legtragikusabb történéséről is mesélt, arról, amikor autóbalesetben elveszítette édesapját.

Egy jó csávó volt, egy klassz ember, akivel jókat lehetett bulizni, meg beszélgetni. Köztünk majdhogynem haveri viszony volt néha, semmint apa-lánya. Az én apukám nem egy patriarchális családfő volt, egy pillanatra sem - mondta Erika.

azt is megfogalmazta, ő és családja, hogyan vészelték át ezt a nagyon nehéz időszakot és szavai azoknak is erőt adhatnak, akik hasonló cipőben járnak:

„Nyilván nagyon megviselt, azért ez nem egy várható dolog volt… Egy autóbaleset volt, amire nem lehetett semmilyen módon felkészülni.Az egyik lábat a másik után tenni, és csinálni az életet előrefelé, az egész családnak ilyen volt. Aminek én rendkívül örülök, hogy az én családom jól reagált erre, ha lehet ezt mondani. Nem széthúztunk, hanem nagyon össze, és ez egy nagy ajándék” - magyarázta Szabó Erika

