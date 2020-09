A Modern család színésznője, Sofía Vergara kolumbiai vonásaival mindig is vonzotta magára a kíváncsi tekinteteket. Vörös szőnyeges megjelenéseiben sosem lehetett kivetnivalót találni, ahogy a rajongók nagy örömére privát életéről is rendre oszt meg fotókat, így nem először láthatjuk őt falatnyi bikiniben pózolni a közösségi médiában. Ez azonban most tényleg más, mint a többi. Sofía ugyanis egy 2000-ben készült fotóval rukkolt elő, amin egy fehér bikiniben látható:

Ugye, milyen dögös? Nem sokkal korábban egy a 90-es években készült fürdőruhás fotó is előkerült a nagy nosztalgiázásban:

És bizony úgy tűnik, hogy évek bizony nem fognak a színésznőn, ugyanis hiába ünnepelte nyáron a 48. születésnapját, nyomát sem látni rajta az évek múlásának. A nagy nosztalgiázás után, íme egy friss fürdőruhás fotót:

