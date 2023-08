Két hónapja még mindenki arról beszélt, hogy Shawn Mendes vajon mikor kéri már meg Camila Cabello kezét, akivel idén újra egymásra találtak. Aztán hidegzuhanyként jött a hír, miszerint a pár újra – és valószínűleg végleg – szakított. Mint kiderült, rájöttek, hogy hiba volt esélyt adni a dolognak.

Úgy tűnik, egyik fél sem szomorkodik azóta, Camila Cabello egy igazán dögös tangás fotót is megosztott magáról nemrég, most pedig Shawn Mendes forrósította fel a hangulatot Los Angelesben. Az énekes Dr. Jocelyne Miranda csontkováccsal sétálgatott az utcán, mindezt félmeztelenül tette, mert akkora volt a hőség. Közben az sem zavarta, hogy fotók és videó is készül róla.

A sztár, aki nemrég ünnepelte a 25. születésnapját, egy fekete rövidnadrágban, sportcipőben és egy nyaklánccal a nyakában jelent meg, és miután levette a fehér pólóját, a tetkói nagy része is láthatóvá vált.

Az 51 éves Mirandával egyébként már többször is szóba hozta a külföldi sajtó, ami szerint a sztárt gyengéd szálak fűzik az idősebb nőhöz. Persze lehet, hogy csak a hivatásából kifolyólag tölt vele sok időt Shawt, mindenesetre ezúttal is együtt bukkantak fel, így megint alapot adtak a találgatásoknak.

Nem mindenki viseli olyan jól a szakítást...

