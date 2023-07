65 éves lett, de egy perccel sem néz ki többnek, mint 40! 6 szépségszabály, amire Sharon Stone esküszik

Szinte hihetetlen, de az Emmy- és Golden Globe díjas színésznő idén ünnepelte a 65. születésnapját, miközben alig néz ki többnek, mint 40! Természetes szépségét és kisugárzását mindig is imádtuk, és most itt az idő, hogy megfogadjuk szépségápolással kapcsolatos tanácsait.

Az Elemi ösztön sztárja a kortalan szépség egyik élő példája, aki nem hisz sem a méregdrága kozmetikumokban, sem az extrém arckezelésekben, hanem inkább az egyszerű, könnyedén betartható szépségápolási elvekre esküszik. nemrég egy interjúban őszintén vallott arról, hogy az agyvérzése után változott meg a külsejéhez való hozzáállása, és most már elfogadja, sőt szereti a ráncait is. A mindennapokban pedig az alábbi egyszerű rutint követi!

Az InStyle magazin írása.