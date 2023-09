Nem menő már a rózsaszín! Íme 10 szuper darab az őszi szezon legújabb trendszíneiben

Nincs azzal semmi baj, ha egy szín a szezon végén kapja meg azt a bizonyos kiemelt figyelmet, ami aztán a trendek közé tolja. Most éppen a halvány nárcisz, a selymes puding és banánturmix árnyalatát idéző pillekönnyű sárga színnek jutott az a megtisztelő feladat, hogy egy kis vidámsággal töltse fel a nyár utáni kicsit szomorkodó lelkünket, és igen, bár ez a trend már augusztusban érkezni látszott, mostanra biztos, hogy még ősszel is érdemes vele kísérletezni!

A sárga, mint trendszín nem először köszönt be az életünkbe, ebből kifolyólag pedig könnyen meglehet az, hogy már neked is van egy kis elképzelésed arról, hogy miként is keverheted be ezt a csodaszép színvilágot a mindennapjaidba.

Nem mellesleg pedig a rózsaszín hihetetlen mértékű sikere után azt gondoljuk, hogy a gardróbod is megérett egy kis változásra. A sárga ezen lágy kiadása könnyen formázható a hasonlóan semleges árnyalatokkal, beleértve a fehéret, a barnát és a meleg narancsot, illetve a halványabb farmeranyagokat is. A 2023-as őszi-téli kollekciókat felvonultató bemutatókon pedig már kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy mennyire jól tud belesimulni az AW23-as szezon összképébe.

forrás: Givenchy, Christopher Kane, Isabel Marant

Neked is bejön a sárga eme árnyalata? Mutatjuk is, hogy hol csaphatsz le akár már most rá!

Galéria / 10 kép Az elkövetkezendő időszak legszebb sárga darabjai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Idén ősszel a halvány sárga mellett a szürke is mindent megtesz azért, hogy egy kicsit frissítse a gardróbod összképét. Így ebben a témában is csokorba gyűjtöttük a már fellelhető legjobb darabokat!

Galéria / 10 kép Unod már a Barbiecore-t? 10 szürke darab, amibe megéri befektetni Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.