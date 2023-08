A többiek csak kihasználták és megalázták? A rajongók szerint ezért Samantha a legcsodálatosabb baráttípus a Szex és New Yorkban

Az elmúlt években megannyi helyen találkozhattunk olyan véleményekkel, amik előszeretettel szedték darabjaira a Szex és New York című sorozatban látható baráti szálakat. A rajongók ugyanis a széria kezdete óta nem tudnak napirendre térni afelett, hogy a négyfős hölgykoszorúban ki is kapná meg a legrosszabb vagy éppen legjobb barátnőnek járó képzeletbeli serleget.

Egyesek úgy gondolják, hogy Carrie Bradshaw az, akinél rosszabb barátot írni se lehetett volna, hiszen a szingli nők életéről aktív korrajzot adó újságíró életében szinte rendszeresek azon szívfájdalmak, amiknek kibeszélése valamiért mindig előrébb való, mint barátnői problémája. És képes a beszélgetést még akkor is a saját helyzete felé terelni, ha először úgy is tűnik, hogy végre jó partnerként képes lesz olyan támaszt adni barátnőinek, ami igazából minden ilyen jellegű kapcsolat lényege. Nem mintha Miranda és Charlotte annyival jobbak lennének, többek szerint ugyanis ők is pont annyira önzők és felszínesek, hogy néha észre sem veszik azt, hogy tanácsaikkal mennyire keményen bele tudnak tiporni mások lelkébe. A véleményvezérek szerint a Szex és New Yorkban egyedül Samanthában van meg minden ahhoz, hogy ideális barátnő legyen, mert bár a fájó őszinteség az egyik nagy fegyvere, mégis bármikor, bárhol ott tud lenni ha szükség van rá, és adott esetben bármit elintéz vagy megold, ami csak egy kicsit is segíthet barátai életén. Te hogyan látod? Ne felejts el a cikk végén szavazni!

A kommentek alapján összegyűjtöttünk most azon érveket, amiket a rajongók örömmel emelnek ki, amikor a Szex és New Yorkban található baráti szálak kerülnek napirendre - ezért Samantha volt a legjobb barát mindannyiuk közül:

Galéria / 21 kép 9 alkalom, amikor Samantha csodás barát volt, és 12 amikor Carrie, Charlotte és Miranda pedig rémesek Megnézem a galériát

Te hogy látod? Ki volt a legrosszabb barátnő a Szex és New York sztorijában? Carrie Charlotte Miranda Samantha Megosztom az eredményt

