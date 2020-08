A színésznek elképesztő érzéke van ahhoz, hogy csak is olyan munkákba fogjon bele, amelyek, ha nem is a legjobbak, mégis nagy kedvencei lesznek a közönségnek. Következő filmjéről sok információt ugyan még nem lehet tudni, de az már biztos, hogy egy újabb vígjátékban csillogtatja meg a tehetségét, amelyben ha minden igaz egy apát fog alakítani, akinek szembe kell néznie a mindennapok kihívásaival és a gyerekek nevelésével, amiben még egy szörny is fel fog tűnni.

A cím nélküli filmet a Paddington rendezője, Paul King fogja rendezni, így a film látványvilága és története is zseniálisnak ígérkezik. A sztori Simon Richter novelláján alapul majd. Reynolds egyébként az elmúlt években elképesztő sikereket ért el. Olyan filmekkel hódította meg a világot, mint a Deadpool első és második része, A fogoly vagy éppen a Hangok.

Természetesen a karantén alatt sem tétlenkedett a színész, aki jövőre a Christmas Carol és a Deadpool 3. című produkciókkal tér vissza.

