Bár még csak 8 éve házasok, Ryan Reynolds és ennyi idő távlatából máris életük egyik legrosszabb döntésének tartják esküvőjüket. Na de pánikra semmi ok, a sztárpár nem magát a házasságkötést bánta meg, hanem a helyszínt, ahol az esküvőjüket tartották.

Ez egy olyan téma, amit mindig mélyen és nyíltan bánni fogunk, de nem tudunk már változtatni rajta.

Így nyilatkozott Ryan, mikor a dél-karolinai Boone Hall-ra terelődött a téma egy interjúban, itt tartotta ugyanis annak idején a pár az esküvőjét. És hogy mi a baj ezzel a birtokkal? Nos az, hogy ez Amerika egyik legrégebbi ültetvénye, ahol annak idején virágzott a rabszolgatartás, ennek ténye pedig 21. században már igen kellemetlen, 2020-ban pedig kifejezetten kínos.

Ryan Reynolds és ezért most nyilvánosan kértek bocsánatot, hogy 8 évvel ezelőtti esküvőjük helyszínéül egy rabszolgaültetvényt választottak, ám a színész a vele készült interjúban azt is elmondta, hogy döntésüket már jóval korábban megbánták, pont ezért tartották néhány évvel korábban egy újabb esküvőt immár saját otthonukban. Ryan mindemellett azt is hozzátette, hogy ő és felesége nevükkel sosem szeretnének egy ilyen szörnyű helynek hírnevet szerezni, és mindenkit arra kérnek, aki valaha is gondolkozott azon, hogy Boone Hall legyen esküvőjének helyszíne, ne tegye.

Ha egyébként ismerős lenne ez a ház, nem véletlen, ugyanis annak idején a Szerelmünk lapjainak egyes jeleneteit is itt forgatták, ám ma már olyan rossz híre van ennek a helynek, hogy még a Pinterest is megpróbálta bojkottálni. És bár eltűntetni teljesen nem tudják a közösségi képmegosztó oldalról, ennyit azért hozzáfűztek:

Egy esküvő a szeretet és az egység szimbóluma, ez az ültetvény pedig nem képviseli ezt a két dolgot.

