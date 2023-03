Rúzsa Magdi hármasikrei születése után múlt héten visszatért a színpadra, méghozzá nem is akárhogyan! Két nagykoncertet is adott a Papp László Budapest Sportarénában, a fellépések pedig nem csak a közönségre, hanem rá is nagy hatással voltak.

Még mindig az Aréna koncertek hatása alatt vagyok! - írta Magdi az egyik Instagram posztjában

Rúzsa Magdi azonban azon felül, hogy énekhangjával és előadásmódjával elvarázsolta a közönséget, le merjük fogadni, hogy sok rajongó szemébe könnyeket is csalt. Hogy mivel? Magdi ismét bebizonyította, hogy hatalmas szíve van és mai posztjából az is kiderült, hogy nemes célja is volt a fellépéseknek, hiszen jótékonysági gyűjtést rendezett a Honvédkórház számára, hogy egy, a koraszülöttek ápolását segítő gépet vásárolhassanak.

Még mindig az Aréna koncertek hatása alatt vagyok! Köszönöm, hogy megint jöttetek velem!!! Ééés a bónusz, hogy a koraszülötteket ellátó gépre is sokan adakoztatok, a maradékot pedig kipótolom én, szóval érkezik a gép a Honvédba. Juhuuu!!! Boldogság!❤️ - írta Magdi

Több Rúzsa Magdira lenne szükség a világban!

