Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesapja, idősebb Rubik Ernő gépészmérnök és repülőgép-tervező volt, édesanyja, Szántó Magdolna pedig költő. A Képző- és Iparművészeti után a BME Építészmérnöki Karán folytatta tanulmányait, ahol 1967-ben diplomázott, ezután az Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait és szobrászatot illetve belsőépítészetet tanult. 1971-ben végzett és 1979-ig építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, ahol geometriás modellek készítésével foglalkozott.

1974-ben találta fel az akkor még csak bűvös kockaként nevezett háromdimenziós mechanikus logikai játékot. Az első prototípusok még kézzel készítette fából, és bár a siker érdekében még volt mit fejlesztenie rajta, valahol tudta, hogy valami egészen különleges ötlet pattant ki a fejéből, így szabadalmaztatta is azt. Először a Politechnika Vállalatot kereste meg azzal, hogy nagyobb mennyiségben legyártsák a különleges kockát, ám kisebb hezitálás után érdektelenség miatt dobták az ötletet és nemet mondtak a megbízásra. Mindeközben az Országos Pedagógiai Intézet is úgy döntött, hogy nem vennék hasznát a tanítás során és nem kérnek ebből a logikai fejlesztőjátéból. Rubik Ernőnek végül sikerült találnia egy kis céget, aki vállalta a gyártást és két évvel később már 12 ezer darabra nőtt a bűvös Rubik-kockák száma.

1977 végén a Konsumex elkezdte forgalmazni és ugyanezen évben megjelent a BNV-n is. 1978-ban elnyerte a kulturális minisztérium nívódíját, illetve a Rubik-kockát bemutatták a nürnbergi játékvásáron is, ahol sajnos senkit sem érdekelt. Az átütő siker még mindig lassú léptekkel közeledett, de szerencsére nem sokkal később Dr. Laczi Tiborhoz is eljutott a kocka, a német számítástechnikai cégnél dolgozó férfi kivitte magával ezt a kis hungarikumot Ausztriába, majd 1979 januárjában további 12 darabbal lépett át a határon, hogy megmutathassa ismerőseinek is. 1979 tavaszán megszületett az első 2x2x2-es modell és Dr. Laczi Tibor megkapta a Konsumex-től az engedélyt arra, hogy a nürnbergi játékvásáron ismét bemutassa. Itt látta Tom Kramer a Seven Towns játékcég igazgatója, és hamarosan megjelent az első cikk a termékről az Oberserverben Hatoldalú varázslat címen. Innentől fogva pedig nem volt megállás, 1980 január 10-én Rubik Ernő aláírta az Ideal Toy Company-val a névhasználatról szóló szerződést, melyben jelképesen, 1 dollárért cserébe megengedte azt, hogy a cég az ő nevével árusítsa a kockát, és ekkor született meg maga a név, azaz a Rubik-kocka.

1980-ban már 16 országban árusították, és bár kezdetben voltak jogi és gyártásbeli viták, idővel a rendes medrébe terelődtek a dolgok. Rubik Ernő munkáját azóta számos módon elismerték, többek közt 2007-ben egy Kossuth-díjjal is, de azt gondoljuk, hogy azon aprócskának nem éppen mondható tény, hogy eddig a világon a mai napig több mint 350 millió Rubik-kocka került forgalomba.

A Rubik-kocka persze a világsztárokat is elvarázsolta, mutatjuk is azokat a hírességeket, akik könnyűszerrel bármikor megoldják ezen játék rejtélyét!

