Minek ide smink? Reese Witherspoon megmutatta természetes szépségét

is imádja a csinos sminkeket, de ő inkább azok közé tartozik, akik nem szeretnek túlzásokba esni. A színésznő ritkán visel erős sminket, és azt is leginkább csak a vörös szőnyegen, a hétköznapokban pedig a visszafogottság elvét vallja. Most viszont egy friss videóban azt is megmutatta, milyen jól néz ki akkor, ha kicsit sem festi ki magát!

A színésznő Insta-sztoriban osztotta meg, hogy a 6. futás/séta kihívásnapot is teljesítette, ráadásul mindezt új labrador kutyusuk, Hank társaságában. A felvételen elsősorban róla, a közös kis hobbijukról, és kedvenc karácsonyi zenelistájáról mesélt, de a videót elnézve mindenki arra figyelt fel, hogy milyen csodásan néz ki zéró sminkben!

Oké, megcsináltunk! Hanky, megcsináltuk! Teljesítettük a séta/futást... és ti srácok? Van köztetek olyan, aki a kutyájával szokott futni, aztán a kutya egyszercsak megáll, és nem akar tovább futni? - kérdezte Reese Witherspoon a videóban.

éknak egyébként három kutyusuk is van, a legújabb családtagról pedig itt olvashatsz:

