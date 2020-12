Reese Witherspoon és lánya megmutatja, hogyan is kell hordani azt a bizonyos karácsonyi pulcsit

Nincs karácsony csúnya pulcsik nélkül! Bátran kijelenthetjük, hogy az érdekesebbnél érdekesebb mintájú és fazonú karácsonyi pulcsik az ünnepi időszak legnépszerűbb ruharadabjai. Persze lehet ezekből ízléses darabokat is választani - így tett nemrég és gyönyörű lánya, Ava is. Csodásan festenek karácsonyi szettjükben!

Reese és lánya azt is tökéletesen megmutatják, hogyan érdemes viselni ezeket a darabokat. Nem kell nagy dolgokra gondolni: egy farmer, egy kordnadrág is bőven megteszi a karácsonyi pulcsi mellé, ám nem árt egy kis nőiességgel is megspékelni a nem túl szexi pulcsikat - ez pedig lehet a piros rúzs.

A piros amúgy is a karácsony egyik alapszíne, piros rúzsból pedig szinte mindenki megtalálhatja a bőrszínéhez legjobban passzoló árnyalatot.

Reese és Ava egyre kevésbé festenek úgy, mint anya és lánya, sokkal inkább olyanok, mint két barátnő. Csodaszépek együtt!

