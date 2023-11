A rákos daganatoknak általában nemcsak olyan kitapintható jelei vannak, mint a csomós elváltozások a testben, hanem számos olyan, akár elsőként hétköznapinak számító tünet is kísérheti, melyek intő jelekként loboghatnak a beteg szeme előtt. Az alábbiakban összeszedtük a leggyakoribb tüneteket, amennyiben bármelyik tartósan fennáll az esetedben, mihamarabb fordulj orvoshoz!

A rákos megbetegedések kezelésének sikeressége az esetek jelentős többségében azon múlik, hogy milyen hamar fordult a beteg orvoshoz. Hiszen míg egy kezdeti stádiumban felfedezett beteg viszonylag nagy százalékkal küzdi le a veszélyes kórt, addig egy eszkalálódott, akár harmadik-negyedik stádiumban szenvedő rákos betegnek a túlélési aránya minimális.

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mindenképpen fordulj orvoshoz, ha bármilyen változást észlelsz a szervezetedben. Ezentúl érdemes járni rendszeresen szűrővizsgálatokra, és fontos odafigyelni tested jelzéseire.

forrás: Karolina Grabowska/ Pexels Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy időben fordulj orvoshoz. Az életed múlhat rajta!

A rák tünetei

Sajnos tulajdonképpen bármilyen elváltozás mögött állhat akár teljesen ártatlan, de akár nagyon súlyos ok is. Így, amennyiben több hete vagy akár hónapja tartó változást észlelsz, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis súlyos problémát is jelezhet a szervezeted.

Az alábbiakban összeszedtük azokat a tüneteket, melyeknek tartós fennállása akár rákos megbetegedésre is utalhat.

A rendszertelen menstruációs ciklus

A rendszertelen menstruációs ciklus mögött mindenképpen van valami probléma. Azonban akár méhnyak-, méh- vagy petefészekrák jele is lehet az, ha a havi ciklusod nem rendszeres. Ezentúl a menopauza utáni vérzés, illetve a kismedencei fájdalom is ezen ráktípusokra utalhat.

Emésztési gondok

Mind a tartós hasmenés, mind a székrekedés utalhat rákos megbetegedésre. Kiváltképpen akkor, ha emellé vér vagy gyakoribb vizelés, esetleg fekete széklet párosul. Azonban, ha két hétnél tovább tartó, tartós puffadást tapasztalsz, szintén rossz jel lehet, ebben az esetben a szervezeted azt akarja sugallni, hogy valami nincsen rendben. Ezentúl a két hétnél tovább tartó gyomorfájdalom vagy hányinger szintén aggasztó jel. Amennyiben ezeket a tüneteket tapasztalod, az gyomor-, vastagbél-, prosztata- vagy húgyhólyagrákra utalhat.

Mellelváltozások

A mellelváltozások, csomók, de akár apróbb gödröcskék, vagy éppen a bimbók elszíneződése is utalhat emlőrákra. Amennyiben ilyet tapasztalsz, azonnal fordulj orvoshoz.

Az alábbiakban pedig még több tünetet szedtünk össze, amelyek rákra utalhatnak.

Az Éva Magazin cikke.