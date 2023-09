Így távolítsd el könnyen a szőnyegbe ragadt rágógumit

A rágógumi eltávolítása a szőnyegből

A rágógumi bármilyen anyagra kerülve tud nem kis galibát okozni, és bár az sem a legjobb helyzet, amikor beleülünk ebbe a ragadós maszlagba valahol, hát még az mennyire kellemetlen, amikor akaratlanul is a beágyazódik a szőnyegbe, és olyan makacsul ragaszkodik is hozzá, hogy néha már ott tartunk, hogy az egyetlen lehetőség az, ha kivágjuk a problémás szálakat.

Szerencsére azonban nem szükséges ennyire drasztikus módszerekhez folyamodnod, és az ecetes ollót is elvetheted egy életre! Ugyanis néhány általános háztartási tisztítószerrel és egy kis türelemmel könnyen eltávolíthatod a rágógumit anélkül, hogy tönkretennéd a szőnyeget. Mielőtt azonban nekilátnál a műveletnek, fontos megemlítenünk azt, hogy ezeket a trükköket inkább csempén próbáld ki, ha viszont nem szeretnéd vagy nem tudod átmozgatni a szőnyeget, mert nehéz, akkor abban az esetben mindig helyezz a padló és a szőnyeg közé valami olyan anyagot, ami megakadályozza, hogy az alatta lévő fapadló nedves legyen és megsérüljön.

Továbbá ezeket a trükkök működnek kárpiton is, csak figyelj arra, hogy ne nedvesítsd túlzottan be a károsodott részt, ugyanis annak is a féltve őrzött anyag látja kárát.

Kattints tovább és mutatjuk is azt a 4 módszert, ami szinte biztos, hogy segít kiszedni a rágógumit a szőnyegből!

