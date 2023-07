Hazánk egyik legszebb párja idén márciusban jelentette be, hogy kisbabát vár, Puskás-Dallos Bogi és Peti azóta a felhők felett jár a boldogságtól. Nemcsak az mesébe illő, ahogy egymásra találtak, hanem az is, ahogy a közös életüket alakítják. Nemrég épp azt mutatták meg, hogy álomotthonuk terasza elkészült, igazi oázist varázsoltak maguknak és születendő kisbabájuknak.

Sőt, most egy közös műsoron dolgoznak együtt, elindult ugyanis a Celebrandi az RTL-en, ahol a Puskás-Dallos Randiügynökség megnyitotta a kapuit. Nyolc celeb keresi a szerelmet, miközben a házaspár segít, hogy megtalálják a Nagy Ő-t.

Tegnap el is indult a műsor, Puskás-Dallos Bogi pedig megosztott két fotót, ami a felvétel közben készült. Bogi egyszerűen ragyog a képeken, nagyon jól áll neki a várandós pocak, ahogy az általa viselt kék-zöld hosszú ruha is tökéletesen illik a világos színű frizurájához. A kommentelők között többen megjegyezték, milyen szép kismama Bogi, akinek még az egyre gömbölyödő pocakja is megmutatkozik a fotókon.

